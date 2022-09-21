Як повідомило міністерство закордонних справ Саудівської Аравії, звільнення відбулося за посередництвом наслідного принца Мохаммеда бін Салмана. Іноземних громадян відправлять на батьківщину.

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Що відомо про військовополонених

Звільнення іноземців відбулося за посередництва принца Саудівської Аравії. Так, за даними Saudi Press Agency (SPA), з полону повернулися громадяни:

США – 2 громадян,

Великобританії – 5,

Швеції – 1,

Хорватії – 1,

Марокко – 1.

Для звільнення та повернення додому військовополонених, наслідний принц Саудівської Аравії був у прямому контакті з кремлем та Україною.

Відповідні органи влади Саудівської Аравії прийняли та передали їх із росії до королівства та сприяють процедурам для їхніх відповідних країн,

— повідомляють ЗМІ.

Київ домовився обміняти ще 200 військовополонених

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган зазначив, що Україна та росія домовилися обміняти 200 полонених військових. Він вважає, що завдяки цьому "буде зроблений значний крок вперед".

За домовленістю сторін буде обміняно 200 заручників,

– заявив турецький лідер.

Також він підкреслив, що вторгнення росії в Україну не може бути виправданим, і що Україна має повернути всі свої землі, які окупувала країна-агресорка.

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