Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Глава держави зауважив, що обмінний фонд України зріс на сотні загарбників.

Зауважте Поки рано говорити про закінчення війни, – Зеленський про швидкий контрнаступ ЗСУ

У російському полоні є більше українських військових

Президент зазначив, що, якщо говорити відверто, то росіяни мають більше українських полонених, ніж ЗСУ – військових країни-терористки чи найманців, які на неї працюють.

Завдання українських захисників – поповнювати цей обмінний фонд, щоб мати змогу повернути якомога більше наших бійців.

І я публічно говорю про те, що я звертаюся до російських військових. Це правда, це правильно. Якщо вони підуть в полон, ми ставимося до них, згідно з Женевською конвенцією, як до військовополонених. Наша задача – щоб їх було більше. Наша задача – щоб повернути своїх,

– додав глава держави.

За його словами, контрнаступ ЗСУ дав можливість серйозно поповнити обмінний фонд. Мовиться про сотні окупантів.

Зверніть увагу! Нещодавно президент назвав умову, за якої Україна готова погодитися на відновлення експорту аміаку з росії. За словами Зеленського, Київ зніме заборону, якщо країна-терористка поверне всіх українських військовополонених.

Дивіться інтерв'ю Володимира Зеленського:

Варто подивитися – важкі кадри з місця масового поховання в Ізюмі: відео