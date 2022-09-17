Про це розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Глава держави зауважив, що обмінний фонд України зріс на сотні загарбників.
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У російському полоні є більше українських військових
Президент зазначив, що, якщо говорити відверто, то росіяни мають більше українських полонених, ніж ЗСУ – військових країни-терористки чи найманців, які на неї працюють.
Завдання українських захисників – поповнювати цей обмінний фонд, щоб мати змогу повернути якомога більше наших бійців.
І я публічно говорю про те, що я звертаюся до російських військових. Це правда, це правильно. Якщо вони підуть в полон, ми ставимося до них, згідно з Женевською конвенцією, як до військовополонених. Наша задача – щоб їх було більше. Наша задача – щоб повернути своїх,
– додав глава держави.
За його словами, контрнаступ ЗСУ дав можливість серйозно поповнити обмінний фонд. Мовиться про сотні окупантів.
Дивіться інтерв'ю Володимира Зеленського:
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