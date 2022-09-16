Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, від українського контрнаступу також залежало постачання західної зброї.

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Поки рано говорити про завершення війни

Президент високо оцінив блискавичний контрнаступ України, однак зазначив, що не слід робити якихось припущень про швидке завершення війни.

Поки рано говорити про припинення цієї війни,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що підтримає ідею відновлення російського експорту аміаку через Україну, лише якщо москва поверне Києву українських військовополонених.

Також, за словами Зеленського, він був переконаний, що іноземне постачання зброї в Україну скоротилися б, якби Київ не почав контрнаступ.

"Я вважаю, що це дуже важливий крок, який вплинув або вплине на рішення деяких інших країн", – зазначив глава держави.

Зауважимо, що станом на 16 вересня відомо, що ЗСУ під час контрнаступу вдалось деокупувати 421 населений пункт на Харківщині. Президент зранку повідомив, що від російських окупантів звільнили майже всю область. Він нагадав, що загарбники перебували там понад 5 місяців.

Своєю чергою, в Міноборони зазначили, що вдалий контрнаступ стався завдяки даним воєнної розвідки та детальному плануванню. Окупанти піддалися дезінформації та перекинули значні сили на Південь, тож це створило умови для наступу і на Херсонському, і та Харківському напрямках.

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