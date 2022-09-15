Українські захисники зробили все можливе, щоб окупанти не просунулись на Донеччині. Про це розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

Важливо "У них значно сильніша армія": окупанти на Харківщині визнають перевагу ЗСУ

Слабке місце росії

Скібіцький зауважив, що за місяць російське командування перекинуло всі війська на Південь. Це створило умови для наступу на Херсонському та Харківському напрямках.

Ще навесні було зрозуміло, що слабке місце росії – це Балаклія. У червні стало очевидним, що наступ на балаклійському напрямку можливий. Дії, які ми планували в Херсонській і Запорізькій областях, допомогли розвинути загальні успіхи ЗСУ,

– підсумував Скібіцький.

Він також додав, що головною метою є деокупація всіх захоплених територій. Водночас загроза Харкову все одно зберігається.

На яких напрямках найбільше зосередились росіяни

Через контрнаступ ЗСУ окупанти займають оборонну позицію. Вони стягують свої сили на Донеччині та Запоріжжі. У Генштабі зазначили, що російські військові намагаються укріпити свою першу лінію оборони у цих двох областях. Тому окупантам доводиться перекидати резерви зі складу підрозділів третього армійського корпусу. Крім того, для підсилення використовують залишки підрозділів, яким вдалося врятуватися на Харківському напрямку.

Водночас у росіян можуть бути серйозні проблеми – їм не буде чим захищатися. ЗСУ не дають можливості їм налагодити логістику.

Успіхи ЗСУ на фронті: коротко

Окупанти, скоріше за все, не можуть зміцнити нову лінію фронту після деокупації східної частини Харківської області. Окупанти активно покидають цей район або передислокуються на інші напрямки.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що лише за декілька днів ЗСУ звільнили 300 населених пунктів на Харківщині, однак реальна цифра може бути значно більшою.

Радник Офісу Президента Олексій Арестович заявив, якщо ЗСУ візьмуть Лиман Донецької області, то в російської армії "посиплеться" вся лінія оборони на північному сході України.

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