При цьому окупанти та колаборанти намагаються втекти подалі від нової лінії фронті у так звану "лнр".

До теми У Forbes підрахували вартість техніки, яку втратила росія за тиждень наступу ЗСУ: цифра вражає

Що зараз відбувається на фронті: дані ISW

Російські джерела стверджують, що фронт переважно стабілізувався на річці Оскіл, яка протікає на захід від кордону Харківсько-Луганської області. Пропагандистські блогери повідомляють, що українські та російські сили ведуть бойові дії навколо Лимана, але Лиман залишається під контролем російських сил.

Також повідомлялося, що українські війська намагаються форсувати річку Сіверський Донець у районі Закітне (приблизно за 15 кілометрів на південний схід від Лиману), щоб повернути Ямпіль.

Російські війська, скоріше за все, зосереджені на лінії Лиман-Ямпіль як наступної потенційної мети для українських наступів.

Російські сили не в змозі зміцнити нову лінію фронту після завоювання Україною східної частини Харківської області та активно покидають цей район або передислокуються на інші напрямки. Українські джерела стверджують, що всі російські сили залишили Сватове Луганської області (приблизно за 45 кілометрів на схід від нинішніх українських позицій уздовж річки Оскіл), і що у Сватовому залишилися лише терористи з так званої "лнр" та, можливо, місцеві жителі.

Карта бойових дій:

Окупанти та колаборанти намагаються втекти

На кадрах із соцмереж видно низку автомобілів, які розтягнулися на кілометри біля Щастя і Станиці Луганської, які знаходяться як уздовж кордону території так званої "лнр", яка контролюється росією.

Російські сили та проросійські колабораціоністи зазнають психологічного тиску на фоні контрнаступу ЗСУ та прагнуть залишити населені пункти поблизу нової лінії фронту, які вони вважають уразливими для українського наступу.

Деякі підрозділи вже передислокуються з Харківської області на південний захід Донецької області, що вказує на те, що російське командування не приділяє першочергової уваги зміцненню вразливих позицій на схід від річки Оскіл.

До теми – чому звільнення Ізюму докорінно змінило хід війни: дивіться відео