При этом оккупанты и коллаборанты пытаются убежать подальше от новой линии фронта в так называемую "лнр".

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Что сейчас происходит на фронте: данные ISW

Российские источники утверждают, что фронт преимущественно стабилизировался на реке Оскол, протекающей к западу от границы Харьковско-Луганской области. Пропагандистские блоггеры сообщают, что украинские и российские силы ведут боевые действия вокруг Лимана, но Лиман остается под контролем российских сил.

Также сообщалось, что украинские войска пытаются форсировать реку Северский Донец в районе Закотное (примерно в 15 километрах юго-восточнее Лимана), чтобы вернуть Ямполь.

Российские войска, скорее всего, сосредоточены на линии Лиман-Ямполь как следующая потенциальная цель для украинских наступлений.

Российские силы не могут укрепить новую линию фронта после завоевания Украиной восточной части Харьковской области и активно покидают этот район или передислоцируются на другие направления. Украинские источники утверждают, что все российские силы покинули Сватово Луганской области (приблизительно в 45 километрах восточнее нынешних украинских позиций вдоль реки Оскил), и что в Сватово остались только террористы так называемой "лнр" и, возможно, местные жители.

Карта боевых действий:

Оккупанты и коллаборанты пытаются сбежать

На кадрах из соцсетей виден ряд автомобилей, растянувшихся на километры возле Счастья и Станицы Луганской, которые находятся как вдоль границы территории так называемой "лнр", контролируемой россией.

Российские силы и пророссийские коллаборационисты испытывают психологическое давление на фоне контрнаступления ВСУ и стремятся покинуть населенные пункты вблизи новой линии фронта, которые они считают уязвимыми для украинского наступления.

Некоторые подразделения уже передислоцируются из Харьковской области на юго-запад Донецкой области, что указывает на то, что российское командование не уделяет первостепенное внимание укреплению уязвимых позиций к востоку от реки Оскол.

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