Згідно з картою, оприлюдненою російським міноборони, із 6 вересня окупанти залишили території площею майже 9000 квадратних кілометрів, що становить понад 28% Харківської області. Генштаб обережніший в оцінках – остання площа, про яку повідомлялося на момент підрахунку видання – до 3 000 квадратних кілометрів.

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Сюди не входять території, звільнені 11 – 12 вересня, та ті, що були залишені російськими військами, але взяття яких ЗСУ ще не підтвердили. Генштаб надає інформацію про звільнення українських територій поступово з міркувань безпеки.

Скільки втратила росія за останній тиждень

За даними Генерального штабу, за 6 – 11 вересня ЗСУ ліквідували 2 850 окупантів та знищили 590 одиниць техніки, вартість якої, за оцінкою Forbes, перевищує 670 мільйонів доларів.

Значну частину техніки знищили під час контрнаступу на Харківщині. І хоч яку саме техніку окупанти втратили в конкретній області журналістам встановити важко, втрати противника становили:

86 танків – 133 мільйони доларів;

158 бойових броньованих машин – 94 мільйони доларів;

106 артилерійських систем – 85 мільйонів доларів;,

159 автомобілів – 24 мільйони доларів;

6 літаків – 113 мільйонів доларів;

7 гелікоптерів – 73 мільйони доларів;

10 одиниць спецтехніки – 90 мільйонів доларів;

6 ППО – 42 мільйони доларів;

17 РСЗВ – 15 мільйонів доларів.

Загалом найдорожча втрата противника – комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" (57 мільйонів доларів), який було знищено в Запорізькій області. На Харківщині ж окупанти втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 (36 мільйонів доларів) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" (25 мільйонів доларів).

Не вся техніка знищена – частина перейшла до ЗСУ

Згідно з даними аналітичного проєкту Oryx, з 6 по 10 вересня ЗСУ захопили 129 одиниць російської техніки. Журналісти оцінили її у розмірі 104 мільйонів доларів, у тому числі 9 гаубиць Мста-С та Мста-Б на суму понад 43 мільйона доларів.

Звільнені території на Харківщині: мапа

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