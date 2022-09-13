Згідно з картою, оприлюдненою російським міноборони, із 6 вересня окупанти залишили території площею майже 9000 квадратних кілометрів, що становить понад 28% Харківської області. Генштаб обережніший в оцінках – остання площа, про яку повідомлялося на момент підрахунку видання – до 3 000 квадратних кілометрів.
До теми Прикордонники показали боєприпаси, які залишили росіяни, тікаючи з Харківщини
Сюди не входять території, звільнені 11 – 12 вересня, та ті, що були залишені російськими військами, але взяття яких ЗСУ ще не підтвердили. Генштаб надає інформацію про звільнення українських територій поступово з міркувань безпеки.
Скільки втратила росія за останній тиждень
За даними Генерального штабу, за 6 – 11 вересня ЗСУ ліквідували 2 850 окупантів та знищили 590 одиниць техніки, вартість якої, за оцінкою Forbes, перевищує 670 мільйонів доларів.
Значну частину техніки знищили під час контрнаступу на Харківщині. І хоч яку саме техніку окупанти втратили в конкретній області журналістам встановити важко, втрати противника становили:
- 86 танків – 133 мільйони доларів;
- 158 бойових броньованих машин – 94 мільйони доларів;
- 106 артилерійських систем – 85 мільйонів доларів;,
- 159 автомобілів – 24 мільйони доларів;
- 6 літаків – 113 мільйонів доларів;
- 7 гелікоптерів – 73 мільйони доларів;
- 10 одиниць спецтехніки – 90 мільйонів доларів;
- 6 ППО – 42 мільйони доларів;
- 17 РСЗВ – 15 мільйонів доларів.
Загалом найдорожча втрата противника – комплекс радіоелектронної боротьби "Москва-1" (57 мільйонів доларів), який було знищено в Запорізькій області. На Харківщині ж окупанти втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 (36 мільйонів доларів) та контрбатарейну радіолокаційну систему "Зоопарк-1М" (25 мільйонів доларів).
Не вся техніка знищена – частина перейшла до ЗСУ
Згідно з даними аналітичного проєкту Oryx, з 6 по 10 вересня ЗСУ захопили 129 одиниць російської техніки. Журналісти оцінили її у розмірі 104 мільйонів доларів, у тому числі 9 гаубиць Мста-С та Мста-Б на суму понад 43 мільйона доларів.
Звільнені території на Харківщині: мапа
До теми – ексклюзивна добірка нових трофеїв ЗСУ: дивіться відео