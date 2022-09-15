Співробітникам ГУР МО вдалося перехопити чергову розмову між двома окупантами. Військові саме обговорювали ситуацію на Харківщині, коли ЗСУ розпочали ефективний контрнаступ.

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Ворог визнає міць українського війська

Судячи з діалогу, розмову ведуть двоє військових. Один із них переконує, що біля Куп'янська, який згодом звільнили, взагалі не варто переживати. Мовляв, окупантів туди стільки стягнули, що ЗСУ просто не лізтимуть. Він запевняє, що наші військові просто спробують зробити все для того, щоб вороги самі відійшли.

А от його співрозмовник не був би настільки оптимістично налаштований. Він у перехопленій розмові зауважив, що тут в основному всі намагаються відсидітися десь в тилу. Мовляв, за це можна отримати ті ж гроші, що й на самій лінії зіткнення.

Тим часом окупант, який прогнозував ситуацію біля Куп'янська, вирішив оцінити сили ЗСУ та армії росії. Мовляв, "друга армія світу" зараз стає дещо сильнішою. Натомість українське військо, наголосив він, стало "значно сильнішим".

Наше військо не лише стає сильнішим з кожним днем, а й знищує щоденно багато як самих окупантів, так і їхньої техніки.

Скоро буде 54 тисяч ліквідованих ворогів

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося знищити 53 850 російських бійців. Зауважимо, що квитки на "концерт кобзона" за минулу добу отримали 200 загарбників. Але це ще не все...

Також на брухт перетворюється техніка ворога. На балансі російського війська вже немає 2193 танків, 4682 бойових броньованих машин, 1295 артилерійських систем, 311 РСЗВ, 167 засобів ППО, 250 літаків, 215 гелікоптерів, 908 БпЛА, 233 крилатих ракет, 15 суден, 3522 автомобілів і автоцистерн і 120 одиниць спеціальної техніки.

Як зазначили у Генштабі ЗСУ, найбільше втрат упродовж минулої доби ворог зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках. Це вкотре доводить той факт, що контрнаступ на Півдні іде повних ходом.

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