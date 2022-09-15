Упродовж минулої доби відправити на той світ вдалося 200 російських військових. Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 15 вересня.

Важливо ЗСУ відбили 8 ворожих атак: знищені пункти управління, техніка та жива сила

Скільки техніки втратив ворог

Танків – 2 193 (+13 за минулу добу) одиниці;

бойових броньованих машин – 4 682 (+17) одиниці;

артилерійських систем – 1 295 (+5) одиниць;

РСЗВ – 311 (+0) одиниць;

засобів ППО – 167 (+0) одиниць;

літаків – 250 (+4) одиниць;

гелікоптерів – 215 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) одиниць;

крилатих ракет – 233 одиниці;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 522 (+21) одиниці;

спеціальної техніки – 120 одиниць (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.



Втрати ворога станом на 15 вересня / Генштаб ЗСУ

ЗСУ знищують загарбників та відбивають їхні атаки

На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб просунутися вглиб нашої території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.

Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 11 ударів – уражено шість позицій та місць скупчення живої сили і техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, збито один літак противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Окрім того, підтверджено знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню "Град" в Херсонській області, що потрапили у зону ураження 12 вересня поточного року, та продовольчого складу окупантів у Докучаєвську.

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