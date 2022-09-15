Упродовж минулої доби відправити на той світ вдалося 200 російських військових. Про це свідчать актуальні дані Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 15 вересня.
Важливо ЗСУ відбили 8 ворожих атак: знищені пункти управління, техніка та жива сила
Скільки техніки втратив ворог
- Танків – 2 193 (+13 за минулу добу) одиниці;
- бойових броньованих машин – 4 682 (+17) одиниці;
- артилерійських систем – 1 295 (+5) одиниць;
- РСЗВ – 311 (+0) одиниць;
- засобів ППО – 167 (+0) одиниць;
- літаків – 250 (+4) одиниць;
- гелікоптерів – 215 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0) одиниць;
- крилатих ракет – 233 одиниці;
- кораблів та катерів – 15 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 522 (+21) одиниці;
- спеціальної техніки – 120 одиниць (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому та Миколаївському напрямках.
Втрати ворога станом на 15 вересня / Генштаб ЗСУ
ЗСУ знищують загарбників та відбивають їхні атаки
На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб просунутися вглиб нашої території. Сили оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Зайцеве, Одрадівка, Весела Долина, Водяне та Новомихайлівка.
Протягом минулої доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 11 ударів – уражено шість позицій та місць скупчення живої сили і техніки противника, три позиції зенітних ракетних комплексів, збито один літак противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії завдали ураження по пунктах управління, районах зосередження живої сили та бойової техніки противника. Окрім того, підтверджено знищення чотирьох реактивних систем залпового вогню "Град" в Херсонській області, що потрапили у зону ураження 12 вересня поточного року, та продовольчого складу окупантів у Докучаєвську.
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