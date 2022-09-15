За прошедшие сутки отправить на тот свет удалось 200 российских военных. Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 15 сентября.

Важно ВСУ отбили 8 вражеских атак: уничтожены пункты управления, техника и живая сила

Сколько техники потерял враг

  • Танков – 2 193 (+13 за минувшие сутки) единицы;
  • боевых бронированных машин – 4 682 (+17) единицы;
  • артиллерийских систем – 1 295 (+5) единиц;
  • РСЗО – 311 (+0) единиц;
  • средств ПВО – 167 (+0) единиц;
  • самолетов – 250 (+4) единиц;
  • вертолетов – 215 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0) единиц;
  • крылатых ракет – 233 единицы;
  • кораблей и катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3 522 (+21) единицы;
  • специальной техники – 120 (+0) единиц.

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях.


Потери врага по состоянию на 15 сентября / Генштаб ВСУ

ВСУ уничтожают захватчиков и отражают их атаки

На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.

За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 11 ударов – поражены шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября текущего года, и продовольственного склада оккупантов в Докучаевске.

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