За прошедшие сутки отправить на тот свет удалось 200 российских военных. Об этом свидетельствуют актуальные данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро 15 сентября.
Важно ВСУ отбили 8 вражеских атак: уничтожены пункты управления, техника и живая сила
Сколько техники потерял враг
- Танков – 2 193 (+13 за минувшие сутки) единицы;
- боевых бронированных машин – 4 682 (+17) единицы;
- артиллерийских систем – 1 295 (+5) единиц;
- РСЗО – 311 (+0) единиц;
- средств ПВО – 167 (+0) единиц;
- самолетов – 250 (+4) единиц;
- вертолетов – 215 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0) единиц;
- крылатых ракет – 233 единицы;
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 522 (+21) единицы;
- специальной техники – 120 (+0) единиц.
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Николаевском направлениях.
Потери врага по состоянию на 15 сентября / Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожают захватчиков и отражают их атаки
На Донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Отрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка.
За прошедшие сутки, для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны совершила 11 ударов – поражены шесть позиций и мест скопления живой силы и техники противника, три позиции зенитных ракетных комплексов, сбит один самолет противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по пунктам управления, районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника. Кроме того, подтверждено уничтожение четырех реактивных систем залпового огня "Град" в Херсонской области, попавших в зону поражения 12 сентября текущего года, и продовольственного склада оккупантов в Докучаевске.
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