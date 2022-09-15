24 канал зібрав ключові події 204-го дня війни росії проти України. Більше – читайте у нашому матеріалі.

Читайте також Зеленський приїхав до Ізюма, обстріл Кривого Рогу та Запоріжжя: основне за 203 день війни

05:56 Тим часом у росії просто на людей впала крилата ракета. Ясна річ, що пропагандисти вже знайшли у цьому слід нашої держави. Мовляв, це був "український БпЛА". Сталося це у Ставропольському краї, а сама ракета – "Кинджал".

04:43 Джерела у спецслужбах повідомили про те, що з технікуму в окупованому Торезі відрахували третину студентів. Але не за успішність, а тому, що всі вони загинули. Причиною цього стала "мобілізація", яку провели вороги. Вони й відправили на вірну смерть ще зовсім юних студентів гірничого технікуму.

04:09 У ЗСУ повідомили, якими ракетами росія била по Кривому Рогу. Як зазначили в ОК "Південь", окупанти атакували місто аеробалістичними ракетами типу "Кинджал" та "Іскандер".

03:49 В ОК "Південь" розповіли про ситуацію в регіоні за минулу добу. Відомо, що наші військові виконали близько 300 вогневих завдань. Крім того, ворог зазнав втрат на Півдні. Зокрема:

33 осіб особового складу,

31 одиницю техніки;

11 танків;

5 гаубиць "Мста-Б";

самохідну артустановку "Гвоздика";

13 одиниць автобронетехніки;

2 склади з боєприпасами в Миколаївському і Херсонському районах.

02:00 У Запоріжжі повідомили про вибухи, а в той самий час повідомили про роботу ППО в Одесі.

01:25 Кортеж президента України Володимира Зеленського вночі потрапив у ДТП у Києві. Відомо, що інший легковик зіткнувся з автівкою, в якій їхав глава держави.

00:59 Також надійшла інформація про те, що місцеві мешканці чули вибухи у Бахчисараї, а вже через хвилину – у Джанкої.

00:19 У деяких областях України ніч розпочалася з повітряних тривог. Місцеві мешканці повідомили, що у Харкові, Кропивницькому та Миколаєві пролунали вибухи.

23:45 Надійшла інформація також про вибухи у Херсоні.

22:45 Місцеві повідомляють про вибухи у Новій Каховці.