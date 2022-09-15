Зокрема стан одного з будинків на Харківщині, в якому жили окупанти, аналогічний тому, що вони залишали після себе у будинках на Київщині. Про це повідомляє 24 канал.

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Як жили російські загарбники в Ізюмі

Автор телепрограми "Феєрія мандрів" й тепер воєнкор Ігор Захаренко показав безлад, який залишили за собою російські військові у захопленому в українців будинку. Тепер зсередини та ззовні будинок нагадує справжній смітник.

Тут були раш*сти. Дуже швидко вони тікали. Тут вони жили, тут вони їли, ср*ли. "Друга армія світу". Жесть. Місто Ізюм,

– сказав автор відео.

На території будинку та всередині розкидані речі російських військових, які вони повикрадали у місцевих. Також там можна побачити залишки їхньої форми, каски, розірвані сухпайки та озброєння. Ще там валяються пачки від цигарок і засобів гігієни.

В автора відео склалося враження, що одне приміщення окупанти використовували як спальню, кухню й туалет.

Хоч в чомусь організованість: росіяни вели календар

Вони існували в повному безладі й водночас вели календар. Остання примітка – 8 вересня.

Вели вони календар… 08.09.22 – їхній їх останній день в Ізюмі. Драпали так, що наші не могли їх догнати. Хоча багато не втекли, стали добривом в Україні,

– сказав Захаренко.

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