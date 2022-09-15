Кадиров заявив, що росіяни не відступають із Харківщини

Тому придумали абсурдні заяви, які швидше схожі на маячню божевільного, зокрема, як і все російське. Так, глава чечні рамзан кадиров заявив, що відступ російських військ у Харківській області – це "вкид і західні провокації". За його словами, російські окупанти "нікуди не відступають".

Читайте також "Нове гарматне м'ясо": кадиров заявив, що в Україну "повернулися його елітні бійці"

Заспокою найбільш буйних і скептичних коментаторів. У ході проведення СВО (війни – 24 канал) ми ніде і нікуди не відступаємо. Це все вкиди та західні провокації. Не дозволяйте себе дурити,

– заявив кадиров.

Він також додав, що все це "стратегія та тактика". І у російських військ вона "тонша", ніж в українських. Що ж, здається, російським окупантам варто укріпити стінки своєї "тонкої тактики", аби все не посипалося, як кришталь. Однак це навряд чи їм допоможе, адже перед ЗСУ немає неможливого. Хоч би їх "тактика" була залізобетонною, українські захисники все одно зроблять свою справу на відмінно й відправлять окупантів додому у чорних пакетах.

На цьому абсурдні заяви кадирова не закінчилися. За його словами, російські генерали чудово розуміються на тонкощах ведення військових дій і "дозволяють противнику робити те, що вигідно нам". Це нібито означає, що ЗСУ просто "танцюють під сопілку росіян", адже ті дозволили українській армії йти в контрнаступ, і, так би мовити, "відчинили їм двері та запросили у гості", бо зараз їм це вигідно. Здається, кадиров зовсім з'їхав з глузду, говорячи таке.

Змушують ЗСУ зайти до "пастки"

Глава чечні виправдав відступ військ росії тим, що державі-агресорові необхідно розтягувати сили українських військ по лінії фронту, "затискати в котел" і змушувати ЗСУ зайти до "пастки". От біда, українські військові зайшли до "пастки", але жодного росіянина на своєму шляху не залишили. Тож, щось пішло не так у російської армії, цікаво, де ж вона прорахувалася?!

Кадиров також наголосив, що росія "старається мінімізувати людські жертви" – чергові цинічні заяви країни-окупанта, які доводять, що вона чинить воєнні злочини, і ще й намагається грати на цьому.

Наостанок він заявив, якби була його воля, то він би оголосив по всій країні воєнний стан і "застосував би будь-яке озброєння". Заради Бога, "гарматного м'яса" мало ніколи не буває.

Контрнаступ ЗСУ на Харківщині

Від початку вересня Збройні Сили України провели в Харківській області блискавичну контрнаступальну операцію та всього за декілька днів змогли майже повністю деокупувати область.

Серед звільнених населених пунктів – Ізюм, Куп'янськ, Балаклія та багато інших. Після цього в Ізюмі 14 вересня вже побував Президент України Володимир Зеленський.

До слова, під час контрнаступу різко зросла щоденна кількість ліквідованих росіян. Крім того, ЗСУ змогли захопити в полон ледь не тисячі військових ворога та сотні одиниць техніки.

Наразі у ворогів спостерігаються певні складнощі з технікою, адже тікаючи з Харківщини, окупанти кидали свою техніку на звільнених територіях.