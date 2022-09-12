Кадиров зазначив, що його "тік-ток-війська" відпочивали, а тепер, мовляв, повертаються на передову. Він також опублікував відео, яке записав главарь цих "елітних військ" – адам делімханов.

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Елітні підрозділи з чеченської республіки на чолі з адамом делімхановим після наданого відпочинку повернулися в зону "СВО" в Україні,

– сказав кадиров.

На який саме напрямок було перекинуто окупантів, кадиров не уточнив. При цьому сам делімханов – член комітету державної думи росії з безпеки та протидії корупції – записав відео із погрозами.

Він порадив ЗСУ "чекати на сюрпризи" та виправдався, що відступ нібито був навмисним.

Вам сьогодні зроблено такий захід, від якого... не втекти. Тож чекайте на сюрпризи. Ми вас чекали, ви цього разу там, де нам потрібно, щоб наші підрозділи знищували вас, після чого ми наступатимемо по всій лінії фронту "Донецької Народної Республіки", Херсонської, Запорізької, Харківської, скрізь,

– заявив Делімханов.

"Нове гарматне м'ясо", а не "елітні війська"

Натомість речник Одеської ОВА Сергій Братчук поглузував із "крикливих" заяв кадирова. Мовляв, усі ми розуміємо, що прибули не "елітні війська" а, "нове гарматне м'ясо". Бо тік-ток військам доведеться тікати точно так само, як це роблять зараз інші окупанти.

Ба більше, Братчук заявив, що кадирівці прибули стримувати російських військових, аби ті не змогли відходити з позицій.

Чого брешете? Ви ж "заградотрядамі" прибули на Херсонський напрямок, щоб стріляти у спину російським солдатам і офіцерам,

– написав Братчук.

Що відомо про "підсилення" від "тік-ток війська"

До слова, Генштаб України ще 10 вересня повідомив, що росія перекинула на Херсонщину до 1300 кадирівців, аби підсилити свої військові угрупування.

Кадирівців то перекинули, а ось кого підсилювати збираються – невідомо, адже російські вояки на тлі контрнаступу ЗСУ масово тікають з окупованої Херсонщини.

Раніше очільник чечні рамзан кадиров розкритикував міноборони росії. Він навіть пообіцяв знову окупувати Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.

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