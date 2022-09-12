Кадиров у своєму телеграм-каналі сказав, мовляв, втеча росіян з Харківщини була вимушеною. Попри це, він говорить, що "такі дії нічого не означають", інформує 24 канал.

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Відхід росіян кадиров називає плюсом

Кадиров навіть пригрозив кремлю, якщо не буде зроблено змін у стратегії проведення так званої "спецоперації", він буде "виходити" на керівництво міністерства оборони та керівництво країни. Збирається "роз'яснювати ситуацію". Проте відхід росіян з Харківщини глава чечні називає плюсом.

Ситуація дуже цікава, пряма офігенна ситуація – те, що пішли звідти, віддали кілька міст і сіл, у цьому теж є свій плюс,

– додав Кадиров.

Погрожує "дійти до Одеси"

Крім того, Кадиров образився, що російська влада приховувала "інформацію про відведення військ". Однак каже, "добре, що пояснили".

Він думає, нібито міста повернуться під контроль російських військ. Розказує, мовляв, "готові виїхати ще 10 тисяч бійців". Ба більше, чиновник навіть видав абсурдну заяву, буцімто найближчим часом "можуть дійти до Одеси".

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