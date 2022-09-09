Так, очільник чечні заявив, нібито його "неправильно зрозуміли". Про це 24 каналу розповів російський журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина.
До теми У росії гостра внутрішньополітична криза, – політолог про те, що кадиров хоче йти з посади
кадиров може стати наступником путіна
На мій погляд, рамзан кадиров є найімовірнішим наступником владіміра путіна,
– зауважив Яковина.
Це зумовлено тим, що очільник чечні є абсолютно позаінстуціональним, однак має свою армію й "не соромиться за необхідності вдаватися до насилля".
"У кадирова є досить непогані шанси після завершення кар'єри владіміра путіна обійняти його посаду. Те, що робить кадиров треба сприймати, як підготовку до зайняття місця президента росії у майбутньому", – пояснив російський журналіст.
Як до цього ставиться путін
На думку Яковини, президент країни-агресорки не проти, щоб очільник чечні у майбутньому став його наступником. Путін розуміє, що кадиров є людиною, яка зобов'язана особисто йому за все, що у нього є. Так, голова чечні не має якихось "друзів та товаришів" у москві, а російські силовики й так "недолюблюють його".
Путін розуміє, що значною мірою його майбутнє залежить від добробуту й сили кадирова та його озброєних загонів,
– пояснив міжнародний оглядач.
Яковина розповів, що кадиров може стати наступником путіна: дивіться відео
Що відомо про "відставку" кадирова
- Посіпака путіна заявив про можливу відставку у відеозверненні, яке 4 вересня опублікував у своїх соцмережах. У ньому рамзан кадиров повідомив, що після 15 років керівництва чечнею, він помітив, що засидівся на посаді. Тому він хоче піти.
- У кремлі одразу ж відреагували на таке звернення кадирова. Так, голова пресслужби президента країни-агресорки дмітрій пєсков заявив, що поки кадиров не йде у відставку та продовжує керувати чеченською республікою.
- Згодом посіпака путіна змінив погляди й плани на майбутнє та записав нове відеозвернення. Тепер він переконував, що не піде просто так з посади, бо "народ йому довірив" керівництво чечнею. Свою роботу кадиров назвав "святим обов'язком".