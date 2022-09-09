Так, очільник чечні заявив, нібито його "неправильно зрозуміли". Про це 24 каналу розповів російський журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина.

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кадиров може стати наступником путіна

На мій погляд, рамзан кадиров є найімовірнішим наступником владіміра путіна,

– зауважив Яковина.

Це зумовлено тим, що очільник чечні є абсолютно позаінстуціональним, однак має свою армію й "не соромиться за необхідності вдаватися до насилля".

"У кадирова є досить непогані шанси після завершення кар'єри владіміра путіна обійняти його посаду. Те, що робить кадиров треба сприймати, як підготовку до зайняття місця президента росії у майбутньому", – пояснив російський журналіст.

Як до цього ставиться путін

На думку Яковини, президент країни-агресорки не проти, щоб очільник чечні у майбутньому став його наступником. Путін розуміє, що кадиров є людиною, яка зобов'язана особисто йому за все, що у нього є. Так, голова чечні не має якихось "друзів та товаришів" у москві, а російські силовики й так "недолюблюють його".

Путін розуміє, що значною мірою його майбутнє залежить від добробуту й сили кадирова та його озброєних загонів,

– пояснив міжнародний оглядач.

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Що відомо про "відставку" кадирова