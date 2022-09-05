Говорив про це голова пресслужби кремлівського диктатора дмітрій пєсков. Він заявив, як зауважив 24 канал, що поки кадиров не йде у відставку.

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Кадиров проситься у відставку вже втретє

За словами пєскова, у кремлі вже подивилися звернення найвідомішого проросійського чеченця. Мовляв, бачили ці звернення, але поки вони "не матеріалізувалися".

Поки що ми виходимо з того, що він (кадиров – 24 канал) продовжує керувати Чеченською Республікою,

– заявив пєсков.

Слід зауважити, що кадиров не вперше записав таке відео. Так само він говорив, що може піти у відставку у 2016 році, а потім повторив це через рік. Чому його вже 15 рік не відпускають із посади очільника регіону – невідомо.

Що було у свіжому зверненні кадирова

У своєму відеозвернені дон рамзан заявив, що після 15 років керівництва Чечнею помітив – засидівся на посаді. Мовляв, через це він хоче піти. Примітно, що він говорив це із дуже сумним обличчям.

Я сам помітив, що засидівся. Вважаю, що повністю заслуговую на довгий і необмежений відпочинок,

– заявив кадиров.

Слід зауважити, що востаннє він сам балотувався на виборах у 2021 році. А кремлівські ЗМІ повідомляють із посиланням на власні джерела, що кадирова можуть перевести на керівну посаду в росгвардію.

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