Зараз в росії можливо все

Деякі росЗМІ написали, що кадиров може обійняти посаду керівника росгвардії, яку зараз очолює золотов. Натомість золотова можуть поставити на місце міністра оборони росії шойгу. Це для 24 каналу розказав політолог Аббас Галлямов.

Зверніть увагу кадиров і 2 його поплічники отримали підозри за трьома статтями

Він вважає, що зараз у росії можливо все, оскільки там вже почалася гостра внутрішньополітична криза. Диктатор путін опинився у такій ситуації, коли будь-які кадрові переміщення, навіть якщо вони не ведуть до покращення ситуації на конкретних напрямках, – це все одно краще ніж нічого не робити.

Зараз він опинився в ситуації, коли всі чекають від нього якоїсь дії, а він цієї дії зробити не може. Він не може перемогти Україну на полі бою і не може розв'язати економічні проблеми країни,

– пояснив політолог.

За його словами, у цій ситуації створюється "вакуум дії", який веде до закріплення враження, що путін вже взагалі нікуди не годиться. Це враження кріпне і в рядах звичайного електорату, що дуже небезпечно напередодні 2024 року, і в рядах еліт, що небезпечно вже зараз.

Якщо в такій ситуації путін робитиме якісь дивні кадрові переміщення, всі кинуться аналізувати, навіщо йому це. Логіки вони не зрозуміють, тож виникне враження, що путін знову якимось чином всіх переграв.

"Є шанс, що та дії заповнять цей вакуум, хоча б тимчасово. Зрозуміло, що жодної проблеми ці переміщення не розв'яжуть. Але вони хоча б тимчасово відтермінують, дадуть перепочинок. Вони стабілізують ситуацію, у тому сенсі, що еліти, в яких вже чешуться руки, щоб почати власну гру, будуть відчувати невпевненість", – вважає Галлямов.

У кадирова великі проблеми

На думку політолога, у кадирова є підстави побоюватися путіна, так само як у путіна є підстави побоюватися кадирова. Кожен з них може стати джерелом серйозних проблем для іншого.

Кадиров все ж набагато самостійніший гравець, ніж шойгу чи золотов. І у випадку з ним уже потрібно враховувати логіку його самого,

– каже Галлямов.

Так, глава Чечні опинився у дуже важкій ситуації. Він постраждав в результаті російсько-української війни не менше, ніж путін. Варто розуміти, що протягом багатьох років кадиров у російській політиці був маніфестацією ідеї брутальної сили.

"Здавалося, що він зі своїми "кадировцями" – це те, чому не можна опиратися, і якщо він щось захоче, то отримає це. Він воїн, переможець. Увесь цей імідж, на якому значною мірою тримався весь кадировський бізнес та його політична стабільність в Чечні, він дуже ретельно плекав, демонструючи свою брутальність та непідконтрольність нікому", – пояснив політолог.

Однак в Україні імідж кадирова розлетівся вщент. Він виявився не в змозі перемогти на полі бою. Унаслідок цього все приходить у рух і в Чечні, де кадиров налаштував проти себе величезну кількість людей, яка була лояльна до нього виключно через те, що боялася, все також приходить у рух. Тамтешні люди зрозуміли, що кадиров – лише "паперовий тигр", і боятися там нічого.

Галлямов зауважив, що кадиров відчуває настрої, які виникають у людей, і йому потрібно щось робити. На погляд політолога, першочергова причина, чому кадиров записав відеозвернення щодо бажання податися у відставку – це його незадоволений внутрішній стан. Він просто не знає, як йому діяти, оскільки звик домінувати, а позиція "знизу", в якій він опинився, для нього незнайома.

"Історія кадирова, мені здається, початково була така – він просто хотів щось сказати з надією на те, що зараз всі чеченці кинуться до нього зі словами: "Батько рідний, не йди". Цього не сталося, а замість цього моментально з'явилася інформація про те, що кадиров може прийти на місце золотова", – вважає Галлямов.

Чи зможе кадиров очолити росгвардію

Політолог пояснив, що росгвардія – це ключове відомство, на чолі якого має бути людина, якій путін довіряє на 100 відсотків. Це остання лінія оборони, яка відділяє путіна від опозиції, тож тримати її повинна надійна людина.

Відтак, Галлямов не вірить, що на цьому місці російському диктатору потрібен кадиров. Золотов, який зараз обіймає посаду, надійний для нього, і міняти його на кадирова, який є досить хитрим гравцем, точно не в інтересах путіна.

Однак існує ще одна версія розвитку подій, яку політолог вважає більш ймовірною. Мова йде про те, що кадирова не одразу поставлять замість золотова, а спершу введуть у росгвардію як його заступника.

"І тут, як кажуть, немає нічого більш постійного, ніж тимчасове. Кадирову теоретично можуть пообіцяти, що він попрацює замом, ввійде в курс справи, а потім його назначать замість золотова. Він погодиться і опиниться в залежності від путіна", – припускає він.

Таким чином кадиров опиниться у ситуації, коли він ще не став керівником росгвардії, але вже не є керівником Чечні. Будь-який заступник, яким і буде кадиров, – це фігура, яку дуже легко замінити, тож через якийсь час, ймовірно, з кадировим так і станеться.

Як зауважив Галлямов, це відомий спосіб, за допомогою якого тирани розправляються зі своїми підлеглими, які стали занадто самостійними.

Він додав, що кадиров, скоріш за все, і сам розуміє таку перспективу, адже він – не дурень і не довіряє путіну настільки, щоб підставляти свою голову. Тож кадиров зараз і справді опинився в дуже важкій ситуації.

Відмовити путіну – це все таки конфлікт. А конфлікт у ситуації, коли ти сам ослаб – це не дуже. Відмовляти ніби не можна, а якщо погодитися, можна все втратити,

– підсумував політолог.

Політолог Аббас Галлямов пояснив, що може чекати на кадирова після відставки: дивіться відео



Зауважимо, російський правозахисник Марк Фейгін також прокоментував заяву кадирова про відставку. Він має дещо іншу думку і вважає, що теперішньому очільнику Чечні немає куди йти, і своїми словами він радше "заграє" і показує, що образився на путіна. А насправді кадиров буде триматися за своє місце з усіх сил.