Про це 26 серпня повідомили у Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора. Вони зібрали докази воєнних злочинів загарбників.

До теми СБУ оголосила підозру секретарю радбезу Чечні, що командував під час захоплення Луганщини

Мовиться про таких окупантів:

рамзана кадирова – голови чеченської республіки росії;

данііла мартинова – заступника начальника управління федеральної служби військ національної гвардії росії у чеченській республіці;

хусейна межидова – командира тактичної групи 249 окремого моторизованого батальйону "південь" 46 окремої бригади оперативного призначення північно-кавказького округу військ національної гвардії росії.



Чеченські окупанти / Колаж СБУ

Злочини кадирова та межидова

СБУ задокументувала, що у період з лютого по березень 2022 року кадиров безпосередньо головував над розробкою та плануванням окремих військових операцій підрозділів мартинова та межидова. Він наказував вчиняти воєнні злочини на територіях Київської, Донецької, Луганської областей. кадиров слухав звіти та доповіді окупантів.

Загарбникові оголосили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу:

планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни;

вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків;

виправдовування, визнання правомірною збройної агресії росії проти України, розпочатої у 2014 році; глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію росії.

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Щодо данііла мартинова, то він раніше працював спецпризначенцем фсб. Наразі ж керує підготовкою особистої охорони кадирова. Раніше глава Чечні мав охорону від фсб, але відмовився від неї.

Встановили, що 5 березня мартинов керував захопленням Бородянського психоневрологічного інтернату з геріатричним відділенням. Він наказав взяти в заручники 500 пацієнтів диспансеру, персонал та місцевих мешканців.

Серед пацієнтів було безліч людей, які не можуть пересуватися самостійно. кадировець керував замінування підходами до інтернату. Відтак будівлю перетворили на вогневу позицію загарбників.

Тримав українців у заручниках

Інший поплічник кадирова хусейн межидов з 25 лютого по 13 березня керував захопленням у заручники майже двох сотень мешканців Гостомеля. Людей утримували у підвалах багатоповерхівок.

Серед людей, які постраждали від рук окупантів у Гостомелі є жінки, люди похилого віку та діти. Полонені часто помирали, не витримавши нелюдських умов. Їх закопували біля житлових будинків. Крім цього, межидов з підлеглими окупантами грабував цивільних осіб і об'єкти.

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І мартинова, і межидова звинувачують у таких воєнних злочинах:

утримуванні цивільних;

порушенні правил поводження з цивільним населенням;

використанні мирних мешканців як "живого щита".

Наразі ще тривають слідчі дії, щоб встановити інші злочини, які вони вчинили на території України.

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