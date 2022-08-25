Про це 25 серпня повідомила Служба безпеки України. Вона зібрала докази злочинів секретаря ради безпеки Чечні апті ароновича алаудінова.

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Встановили, що впродовж березня та квітня 2022 року окупант особисто брав участь у збройній агресії росії та загарбанні територій.



кадировський окупант / Фото СБУ

Отримав за злочини нагороди й кар'єрний ріст

За інформацією СБУ, апті алаудінов перебував у Рубіжному, Кремінній, Сєвєродонецьку. Він командував військовослужбовцям загону "ахмат". Населенні пункти окупували за принципом "випаленої землі". Загарбники знищили всю інфраструктуру, вбили та поранили тисячі мирних мешканців, зруйнували тисячі домівок.

У кремлі за такі "подвиги" вирішили нагородити чеченського командира. Йому присвоїли зірку героя росії. Крім цього, маріонетковий уряд псевдореспубліка надав звання "героя лнр".

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Нагороджували окупанта й на батьківщині. рамзан кадиров зробив алаудінова секретарем ради безпеки Чеченської республіки.

Як зазначили в Офісі генерального прокурора, алаудінов з 2011 по 2021 роки був заступником міністра внутрішніх справ Чечні.

Командир "ахмату" публічно звітував перед головою Чеченської Республіки та вищим керівництвом рф про "успіх денацифікації" на східному фронті. Для показовості відеозвернення записував біля або безпосередньо в адмінприміщеннях державних структур регіону,

– написали в Офісі генпрокурора.

СБУ шукає окупанта

У СБУ оголосили загарбникові про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на зміну меж території та державного кордону України, за попередньою змовою групою осіб. Наразі встановлюють, де перебуває алаудінов.



кадиров та алаудінов / Фото Офісу генпрокурора

Чеченці в Україні

Американський Інститут вивчення війни вважає, що кадиров боїться втратити контроль над чеченцями, які перебувають в Україні. Це може завадити вербувати чеченських військових і добровольчих підрозділів.

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