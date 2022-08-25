Об этом 25 августа сообщила Служба безопасности Украины. Она собрала доказательства преступлений секретаря Совбеза Чечни апти ароновича алаудинова.

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Установили, что в течение марта и апреля 2022 года оккупант лично участвовал в вооруженной агрессии России и захвате территорий.



кадыровский оккупант / Фото СБУ

Получил за преступления награды и карьерный рост

По информации СБУ, апти алаудинов находился в Рубежном, Кременной, Северодонецке. Он командовал военнослужащим отряда "Ахмат". Населённые пункты оккупировали по принципу "выжженной земли". Захватчики уничтожили всю инфраструктуру, убили и ранили тысячи мирных жителей, разрушили тысячи домов.

В кремле за такие подвиги решили наградить чеченского командира. Ему присвоили звезду героя россии. Кроме этого, марионеточное правительство псевдореспублики присвоило звание "героя ЛНР".

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Награждали оккупанта и на родине. рамзан кадыров сделал алаудинова секретарем совета безопасности Чеченской республики.

Как отметили в Офисе генерального прокурора, алаудинов с 2011 по 2021 годы являлся заместителем министра внутренних дел Чечни.

Командир "Ахмата" публично отчитывался перед председателем Чеченской Республики и высшим руководством рф об "успех денацификации" на восточном фронте. Для показательности видеообращения записывал около или непосредственно в админпомещениях государственных структур региона,

– написали в Офисе генпрокурора.

СБУ ищет оккупанта

В СБУ объявили захватчику о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины, по предварительному сговору группой лиц. Пока устанавливают, где находится алаудинов.



кадыров и алаудинов / Фото Офиса генпрокурора

Чеченцы в Украине

Американский Институт изучения войны считает, что кадыров боится потерять контроль над находящимися в Украине чеченцами. Это может помешать вербовать чеченских военных и добровольческие подразделения.

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