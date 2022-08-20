Кадыровцев даже пытаются спасти, что несвойственно для оккупантов. Однако, по данным источников 24-го канала в разведке, шансы выжить есть далеко не у всех.

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Несмотря на все усилия захватчиков, кадыровцы умирают в муках. Августовская жара, которую в последние дни фиксируют на Луганщине, лишь добавляет захватчикам страданий. Раненым кадыровцам уже не до токтока, они гниют заживо.

Также в Луганск привезли 38 раненых россиян, боевиков и незаконно мобилизованных с временно оккупированных территорий. Большинство из них в таком состоянии, что оккупанты не могут даже установить, кто к какому роду войск принадлежал.

Все медикаменты, которых у оккупантов и так фактически нет, тратят на кадыровцев. Тем временем обгоревшие и окровавленные российские военные и боевики оставлены на произвол судьбы. По данным разведки, из 38 раненых выживут единицы. Однако им придется всю свою жизнь страдать от последствий ранений.

Новый отряд кадырова остался в Чечне

рамзан кадыров хвастался как только мог, что собрал "элитный" отряд боевиков, который можно отправить в Украину. Однако впоследствии выяснилось, что "элитные" войска останутся в чечне. Теперь батальон "запад-ахмат" будет снимать тиктоки на территории россии. Туда их отправили, чтобы "выполнять долг перед родиной".

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