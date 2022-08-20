Как отмечают в Генштабе ВСУ, за прошедшие сутки удалось ликвидировать еще 200 бойцов рф. Сразу заметим, что это приблизительные цифры, ведь подсчитать потери врага в зонах ведения активных боевых действий просто невозможно.
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Потери врага в технике
Кроме того, на протяжении почти шести месяцев наши военные мастерски превращают в металлолом технику врага. Каждый день на его балансестановится все меньше машин, которыми можно атаковать нашу страну. Так, с 24 февраля 2022 года удалось уничтожить:
- танков – 1907 (+8) единиц
- боевых бронированных машин – 4212 (+17) единиц
- артиллерийских систем – 1018 (+2) единиц
- РСЗО – 266 (+0) единиц
- средства ПВО – 141 (+0) единица
- самолетов – 234 (+0) единицы
- вертолетов – 197 (+0) единиц
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8) единиц
- крылатые ракеты – 190 (+0) единиц
- корабли / катера – 15 (+0) единиц
- автомобильной техники и автоцистерн – 3137 (+7) единиц
- специальная техника – 93 (+3) единицы.
Актуальные потери врага по состоянию на 20 августа / Инфографика Генштаба ВСУ
Добавим, что больше всего потерь у врага на Донецком направлении. Там как раз ведутся самые ожесточенные бои, ведь оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы области.
В Донецкой области ожесточенные бои продолжаются
Так, на Краматорском направлении зафиксировали попытки врага наступать неподалеку от Ивано-Дарьевки. Там продолжаются боевые действия. Кроме того, вблизи Раздолевки, Сидорового, Спорного и Пришиба оккупанты били из ствольной и реактивной артиллерии. Не обошлось и без разведки с помощью БпЛА.
Что касается Бахмутского направления, то там обстреливали гражданскую инфраструктуру. Враг бил по районам Зайцево, Бахмутского, Веселого, Бахмута, Андреевки, Кодемы и Майорска. Зафиксировали попытку наступления и штурмовые действия недалеко от Кодемы, Зайцево и Бахмута. Достичь успеха не удалось, но там все еще продолжаются бои.
Обстреливают оккупанты также Авдеевское направление. Из ствольной и реактивной артиллерии избивались недалеко от Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамики, Керменчика, а также Песков. Авиаудары получили населенные пункты вблизи Марьинки. Кроме того, враг вел разведку из БПЛА. А еще в районе Опытного и Майорска продолжаются боевые действия.
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