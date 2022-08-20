Соответствующую информацию сообщило оперативное командование "Юг" о 19 августа. россияне там продолжали воевать по занимаемому рубежу обороны.

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россияне имеют потери на Юге

Нашей авиацией нанесено 11 ударов по враждебным позициям в районах Александровки, Благодатного, Великополья, Новопетровки, Костромки, Белогорки, Брускинского,

– сообщило командование.

Ракетно-артиллерийское подразделение ВСУ атаковало врага. Именно благодаря этому российские оккупанты потеряли:

17 единиц личного состава;

радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк 1";

4 единицы автомобильной и бронированной техники.

Командование уже традиционно добавило, что окончательные потери врага дознаются.

В Черном море до сих пор есть силы врага

россия держит в Черном море:

корабельную группировку вражеского флота из 12 кораблей и катеров;

группировка маневрирует вдоль крымского побережья, скрываясь от вероятного поражения;

наготове у врагов 2 надводных ракетоносителя, снаряженных 16 ракетами, а также два больших десантных корабля.

Враг пытался атаковать на Юге

русские захватчики пытались захватить украинскую землю. В частности, они:

пытались улучшить тактическое положение путем проведения штурмовых действий в направлении Благодатное – Партизанское;

силами к взводу из Александровки пытался продвинуться в сторону Таврического. Успеха не имели, отступили.

Тяжелой калибром 152 миллиметра артиллерией продолжали обстреливать Марганец, а "Градами" гнал по Мировской общине Никопольщины,

– сообщило командование.

К сожалению, в результате попадания ранены гражданские лица, разрушено здание заведения социальной инфраструктуры, повреждены 5 частных домов.

Важные новости с Юга: основное

17 августа оккупанты Одесщину атаковали ракетами Х-22. Их выпустили из стратегической авиации.

19 августа Генсек ООН Антониу Гутерреш 19 августа впервые в истории приехал в Одессу. В частности, он прибыл в порт.

российские оккупанты в ночь на 20 августа снова атаковали Николаев.

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