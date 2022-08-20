Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь" про 19 серпня. росіяни там продовжували воювати по займаному рубежу оборони.

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росіяни мають втрати на Півдні

Нашою авіацією нанесено 11 ударів по ворожих позиціях в районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускінського,

– повідомило командування.

Ракетно-артилерійський підрозділ ЗСУ атакував ворога. Саме завдяки цьому, російські окупанти втратили:

17 одиниць особового складу;

радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк 1";

4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.

Командування вже традиційно додало, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

У Чорному морі досі є сили ворога

росія тримає у Чорному морі:

корабельне угруповання ворожого флоту з 12 кораблів та катерів;

угруповання маневрує вздовж кримського узбережжя, ховаючись від імовірного ураження;

напоготові у ворогів 2 надводних ракетоносії, споряджених 16 ракетами, а також два великих десантних кораблі.

Ворог намагався атакувати на Півдні

російські загарбники намагались захопити українську землю. Зокрема, вони:

намагались покращити тактичне положення шляхом проведення штурмових дій в напрямку Благодатне – Партизанське;

силами до взводу з Олександрівки намагались просунутись в бік Таврийського. Успіху не мали, відступили.

Важкою калібру 152 міліметри артилерією продовжували обстрілювати Марганець, а "Градами" гатив по Мирівській громаді Нікопольщини,

– повідомило командування.

На жаль, внаслідок потрапляння поранені цивільні особи, зруйновано будівлю закладу соціальної інфраструктури, пошкоджено 5 приватних будинків.

Важливі новини з Півдня: основне

17 серпня окупанти Одещину атакували ракетами Х-22. Їх випустили зі стратегічної авіації.

19 серпня Генсек ООН Антоніу Гутерреш 19 серпня вперше в історії приїхав до Одеси. Зокрема, він прибув у порт.

російські окупанти в ніч проти 20 серпня знову атакували Миколаїв.

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