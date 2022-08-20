Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь" про 19 серпня. росіяни там продовжували воювати по займаному рубежу оборони.
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росіяни мають втрати на Півдні
Нашою авіацією нанесено 11 ударів по ворожих позиціях в районах Олександрівки, Благодатного, Великопілля, Новопетрівки, Костромки, Білогірки, Брускінського,
– повідомило командування.
Ракетно-артилерійський підрозділ ЗСУ атакував ворога. Саме завдяки цьому, російські окупанти втратили:
- 17 одиниць особового складу;
- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк 1";
- 4 одиниці автомобільної та броньованої техніки.
Командування вже традиційно додало, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.
У Чорному морі досі є сили ворога
росія тримає у Чорному морі:
- корабельне угруповання ворожого флоту з 12 кораблів та катерів;
- угруповання маневрує вздовж кримського узбережжя, ховаючись від імовірного ураження;
- напоготові у ворогів 2 надводних ракетоносії, споряджених 16 ракетами, а також два великих десантних кораблі.
Ворог намагався атакувати на Півдні
російські загарбники намагались захопити українську землю. Зокрема, вони:
- намагались покращити тактичне положення шляхом проведення штурмових дій в напрямку Благодатне – Партизанське;
- силами до взводу з Олександрівки намагались просунутись в бік Таврийського. Успіху не мали, відступили.
Важкою калібру 152 міліметри артилерією продовжували обстрілювати Марганець, а "Градами" гатив по Мирівській громаді Нікопольщини,
– повідомило командування.
На жаль, внаслідок потрапляння поранені цивільні особи, зруйновано будівлю закладу соціальної інфраструктури, пошкоджено 5 приватних будинків.
Важливі новини з Півдня: основне
- 17 серпня окупанти Одещину атакували ракетами Х-22. Їх випустили зі стратегічної авіації.
- 19 серпня Генсек ООН Антоніу Гутерреш 19 серпня вперше в історії приїхав до Одеси. Зокрема, він прибув у порт.
- російські окупанти в ніч проти 20 серпня знову атакували Миколаїв.
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