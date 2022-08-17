Детали ракетных обстрелов рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк. Это произошло в эфире национального телемарафона.

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Одесскую область атаковали стратегической авиацией с применением ракет Х-22. Была попадание в одну из прибрежных баз отдыха. Это снова напоминает людям о том, что сегодня побережье не является зоной отдыха,

– подчеркнула Гуменюк.

В результате обстрела есть пострадавшие

В результате ракетных обстрелов 4 мирных жителя травмировались и обратились в больницу. К счастью, ранения – не тяжелые.

Из-за попадания вспыхнул пожар на площади около 600 квадратных метров. Разрушениям подверглась не только база отдыха, но и несколько частных домов. Огонь быстро локализуется. На месте происшествия продолжают работать спасатели.

Напомним, что взрывы в области прозвучали после 3 часов ночи. российские оккупанты запустили по региону 2 смертоносных снаряда.



После попадания ракет вспыхнул пожар / Фото ОК "Юг"



На место происшествия выехали спасатели / Фото ОК "Юг"



Огонь уже потушили / Фото ОК "Юг"



База отдыха и соседние дома подверглись разрушениям / Фото ОК "Юг"

Добавим, что воздушную тревогу ночью объявляли во всех областях Украины , кроме западных. Взрывы раздались также в Николаеве. российские оккупанты попали в гражданские объекты и жилые дома.

Известно, что от обстрелов пострадал Черноморский национальный университет имени Петра Могилы. Информации о пострадавших пока нет.