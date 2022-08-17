Сейчас выясняются подробности атаки. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук. Детали обещают со временем.

Важно В Харькове прозвучали взрывы: горожан призывают не покидать укрытий

В области – пожар

В местных телеграмм-каналах пишут, что, вероятно, в области было 2 "прилета". Информация об этом появилась около 03:20.

В результате одного из них возник сильный пожар. Местные жители видели яркое воспламенение и дым.

Обстрелы в других регионах

Ночью воздушную тревогу объявляли по всем областям, кроме западных. Мощные взрывы слышали в Николаеве, в разных районах города. Мэр Александр Сенкевич заявил о сильных обстрелах россиян. К сожалению, есть попадание в гражданские объекты и повреждение жилых домов. Все необходимые службы работают на местах, но более подробную информацию обнародуют с утра.

В Харькове около 04:40 тоже услышали взрывы. Предварительно они звучали за пределами города. Власти еще не комментировали эти сообщения.

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