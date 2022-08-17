Людям следовало идти в укрытие, где нужно было оставаться до отбоя. О нем оповестили на официальных ресурсах.
Важно россияне мощно обстреливают Николаев: взрывы слышны в разных районах
Где объявляли воздушную тревогу
- Киев и Киевская область,
- Житомирская,
- Черниговская,
- Сумская,
- Черкасская,
- Полтавская,
- Винницкая,
- Кировоградская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Харьковская,
- Херсонская,
- Донецкая,
- Луганская области.
Напомним, если рядом нет укрытия, то следует хотя бы соблюдать правила двух стен дома. Оно предполагает, что от места потенциального удара человека должны отделять 2 стены. Одна будет сдерживать ударную волну, другая – защищать от обломков.
Кроме того, нельзя публиковать в сети кадры взрывов, поскольку это поможет врагу. О возможных местах прилетов тоже говорить не следует. Необходимо ждать официальной информации от власти.
Удар по Житомирщине
Днем 16 августа на Украине была масштабная воздушная тревога. Взрывы слышали в Житомире.
Впоследствии глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что оккупанты нанесли удар по территории Житомирского района. Ракеты запускали с территории Беларуси.
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