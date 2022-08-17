Людям следовало идти в укрытие, где нужно было оставаться до отбоя. О нем оповестили на официальных ресурсах.

Важно россияне мощно обстреливают Николаев: взрывы слышны в разных районах

Где объявляли воздушную тревогу

  • Киев и Киевская область,
  • Житомирская,
  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Черкасская,
  • Полтавская,
  • Винницкая,
  • Кировоградская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Донецкая,
  • Луганская области.

Напомним, если рядом нет укрытия, то следует хотя бы соблюдать правила двух стен дома. Оно предполагает, что от места потенциального удара человека должны отделять 2 стены. Одна будет сдерживать ударную волну, другая – защищать от обломков.

Кроме того, нельзя публиковать в сети кадры взрывов, поскольку это поможет врагу. О возможных местах прилетов тоже говорить не следует. Необходимо ждать официальной информации от власти.

Удар по Житомирщине

Днем 16 августа на Украине была масштабная воздушная тревога. Взрывы слышали в Житомире.

Впоследствии глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что оккупанты нанесли удар по территории Житомирского района. Ракеты запускали с территории Беларуси.

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