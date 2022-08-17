Людям следовало идти в укрытие, где нужно было оставаться до отбоя. О нем оповестили на официальных ресурсах.

Важно россияне мощно обстреливают Николаев: взрывы слышны в разных районах

Где объявляли воздушную тревогу

Киев и Киевская область,

Житомирская,

Черниговская,

Сумская,

Черкасская,

Полтавская,

Винницкая,

Кировоградская,

Николаевская,

Одесская,

Днепропетровская,

Запорожская,

Харьковская,

Херсонская,

Донецкая,

Луганская области.

Напомним, если рядом нет укрытия, то следует хотя бы соблюдать правила двух стен дома. Оно предполагает, что от места потенциального удара человека должны отделять 2 стены. Одна будет сдерживать ударную волну, другая – защищать от обломков.

Кроме того, нельзя публиковать в сети кадры взрывов, поскольку это поможет врагу. О возможных местах прилетов тоже говорить не следует. Необходимо ждать официальной информации от власти.

Удар по Житомирщине

Днем 16 августа на Украине была масштабная воздушная тревога. Взрывы слышали в Житомире.

Впоследствии глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что оккупанты нанесли удар по территории Житомирского района. Ракеты запускали с территории Беларуси.

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