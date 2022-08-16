Подтверждены 2 взрыва в результате ракетного удара

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что оккупанты нанесли удар по территории Житомирского района. По его словам, подтверждены два взрыва в результате ракетного удара.

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Также, как сказал Бунечко, по предварительной информации, ракеты, попавшие по Житомирскому району, были выпущены с территории беларуси.

Глава Житомирской ОВА обещает дополнительную информацию предоставить потом.

Отметим, что около 13:00 воздушная тревога была объявлена в северных областях Украины. В частности, Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областей. Около 14:00 воздушная тревога была объявлена в большинстве областей Украины.

россияне обстреляли Харьков и Днепропетровскую область

В ночь с 15 на 16 августа в Украине дважды была объявлена воздушная тревога. При первой тревоге звуки взрывов слышали в Никополе, Харькове и Запорожье.

Мэр Харькова Игорь Терехов информировал, что под артиллерийским огнем Киевский район. Что касается взрывов в Запорожье, то местные власти не давали официальных подтверждений относительно "прилетов" и последствий.

В ночь на 16 августа в Украине снова объявили масштабную воздушную тревогу в большинстве регионов. Около 3 часов ночи появилась информация о взрывах в Харькове. россияне обстреляли сразу 5 районов города, били даже по центру.

Неспокойная ночь была в Днепропетровской области. От ударов российских военных пострадали два района – Никопольский и Криворожский. Оккупанты нанесли обстрелы из "Ураганов" и "Градов", из-за чего пострадали два человека.

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