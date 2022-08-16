Підтверджено 2 вибухи внаслідок ракетного удару

Очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що окупанти завдали удару по території Житомирського району. За його словами, підтверджено два вибухи внаслідок ракетного удару.

До речі Уночі був один із наймасовіших обстрілів Харкова: було випущено 7 ракет із Бєлгорода

Також, як сказав Бунечко, за попередньою інформацією, ракети, які влучили по Житомирському району, були випущені з території білорусі.

Глава Житомирської ОВА обіцяє додаткову інформацію надати згодом.

Зауважимо, що близько 13:00 повітряну тривогу було оголошено у північних областях України. Зокрема, Волинській, Рівненській, Житомирській і Київській областях. Близько 14:00 повітряну тривогу оголосили у більшості областей України.

росіяни обстріляли Харків і Дніпропетровщину

У ніч з 15 на 16 серпня в Україні двічі було оголошено повітряну тривогу. Під час першої тривоги звуки вибухів чули в Нікополі, Харкові та Запоріжжі.

Міський голова Харкова Ігор Терехов інформував, що під артилерійським вогнем Київський район. Щодо вибухів у Запоріжжі, то місцева влада не надавала офіційних підтверджень щодо "прильотів" та наслідків.

У ніч проти 16 серпня в Україні знову оголосили масштабну повітряну тривогу в більшості регіонів. Близько 3 години ночі з'явилася інформація про вибухи в Харкові. росіяни обстріляли одразу 5 районів міста, гатили навіть по центру.

Неспокійною ніч була у Дніпропетровській області. Від ударів російських військових потерпали два райони – Нікопольський та Криворізький. Окупанти завдали обстрілів з "Ураганів" та "Градів", через що постраждали дві людини.

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