Жителів просили перебувати в укриттях. Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили близько 23:05, а повідомлення про вибухи з'явились після 23:50. Офіційних підтверджень від влади поки немає. Відбій був о 00:34.

Важливо Вибухи чутно у Харкові: мер застеріг про артилерійський обстріл

Як діяти в таких випадках

У жодному разі не можна публікувати в мережі фото чи відео вибухів або "прильотів". Така інформація лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.

Потрібно залишатись в укриттях, поки не оголосять відбій повітряної тривоги. Про нього оповістять з офіційних ресурсів. Якщо немає можливості піти в укриття, варто хоча б дотримуватись правил двох стін вдома.

Вибухи чути і в Харкові

Харків перебуває під постійним вогнем росіян. Близько 22:30 в регіоні оголосили тривогу, а вже о 22:35 – чули вибухи. О 23:02 знову була тривога та повторні вибухи.

Мер міста Ігор Терехов пояснив, що це артилерійський обстріл. Він розповів, що противник здійснив на щонайменше 2 атаки на Харків за останні пів години.

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