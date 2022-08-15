Жителі деяких областей станом на 23:00 вже повідомили про вибухи. Зокрема, мовиться про Харків та Нікополь.

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Вибухи у Харкові

Ворог не припиняє обстрілювати Харків. Місто потерпає від ворожих атак щодня. Близько 22:30 в області оголосили повітряну тривогу, а вже о 22:35 – чули вибухи. Тривога тривала пів години, о 22:56 був відбій.

Втім, мешканці області знову почули сигнали сирен о 23:02, тоді і почули повторні вибухи.

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував вечірні обстріли. Він наголосив, що цього разу удар артилерійський. До того ж всього лиш за пів години окупанти здійснили на місто щонайменше дві атаки.

Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін,
– написав він.

У Нікополі теж чули вибухи

Також о 22:52 жителі Нікополя повідомили про звуки вибухів. Повітряна тривога пролунала вже опісля – о 23:07.

Повітряна тривога лунає в наступних областях:

  • Львівська
  • Вінницька
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Харківська
  • Кіровоградська
  • Одеська
  • Миколаївська
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Херсонська
  • Донецька
  • Луганська

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