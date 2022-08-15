Жителі деяких областей станом на 23:00 вже повідомили про вибухи. Зокрема, мовиться про Харків та Нікополь.

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Вибухи у Харкові

Ворог не припиняє обстрілювати Харків. Місто потерпає від ворожих атак щодня. Близько 22:30 в області оголосили повітряну тривогу, а вже о 22:35 – чули вибухи. Тривога тривала пів години, о 22:56 був відбій.

Втім, мешканці області знову почули сигнали сирен о 23:02, тоді і почули повторні вибухи.

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував вечірні обстріли. Він наголосив, що цього разу удар артилерійський. До того ж всього лиш за пів години окупанти здійснили на місто щонайменше дві атаки.

Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін,

– написав він.

У Нікополі теж чули вибухи

Також о 22:52 жителі Нікополя повідомили про звуки вибухів. Повітряна тривога пролунала вже опісля – о 23:07.

Повітряна тривога лунає в наступних областях:

Львівська

Вінницька

Черкаська

Полтавська

Харківська

Кіровоградська

Одеська

Миколаївська

Дніпропетровська

Запорізька

Херсонська

Донецька

Луганська

Нагадуємо, що під час тривоги слід негайно відкладати всі справи та прямувати до укриття цивільного захисту. Перебувайте там до того часу, доки не сповістять про відбій. Тільки тоді можна виходити, адже в іншому разі – наражаєте себе на небезпеку!

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