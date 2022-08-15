Жителі деяких областей станом на 23:00 вже повідомили про вибухи. Зокрема, мовиться про Харків та Нікополь.
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Вибухи у Харкові
Ворог не припиняє обстрілювати Харків. Місто потерпає від ворожих атак щодня. Близько 22:30 в області оголосили повітряну тривогу, а вже о 22:35 – чули вибухи. Тривога тривала пів години, о 22:56 був відбій.
Втім, мешканці області знову почули сигнали сирен о 23:02, тоді і почули повторні вибухи.
Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував вечірні обстріли. Він наголосив, що цього разу удар артилерійський. До того ж всього лиш за пів години окупанти здійснили на місто щонайменше дві атаки.
Харків знову під артилерійським обстрілом. Наразі Київський район. Прошу всіх бути обережними, дотримуватись правил двох стін,
– написав він.
У Нікополі теж чули вибухи
Також о 22:52 жителі Нікополя повідомили про звуки вибухів. Повітряна тривога пролунала вже опісля – о 23:07.
Повітряна тривога лунає в наступних областях:
- Львівська
- Вінницька
- Черкаська
- Полтавська
- Харківська
- Кіровоградська
- Одеська
- Миколаївська
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Херсонська
- Донецька
- Луганська
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