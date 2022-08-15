Ми зібрали найважливішу інформацію про 173 день війни. Про ключові події дня, який наближає Україну до перемоги, читайте у матеріалі 24 каналу.

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04:51 російські загарбники вкотре обстріляли Нікополь. Голова РВА Євген Євтушенко розповів, що її атакували з реактивних систем залпового вогню.

02:55 Неспокійною була ця ніч для мешканців Харківщини. По ній ворог випустив щонайменше 10 ракет. Крім того, вибухи лунали й у Миколаєві.

02:47 Серед "армій" псевдореспублік, як з'ясувалось, не все так гладко. "Луганські" бойовики публічно заявили, що воювати за "донецьких" вони не будуть.

01:33 На війні загинув льотчик Антон Листопад, якого нагороджував Володимир Зеленський. Трагічну інформацію повідомили у Фізико-технічному ліцеї Івано-Франківської обласної ради.

00:59 Тим часом мешканці Санкт-Петербурга вражені масовою роздачею повісток. Так, у поштових скриньках залишають запрошення до військкоматів, на яких стоїть червоний штамп "Явка обов'язкова!". І це неабияк тривожить росіян.

00:04 Депутат Херсонської облради Сергій Хлань зауважив, що наступні 2 тижні будуть вирішальними для області. І саме це чудово розуміють вороги, тож вони активізували свою авіацію, обшуки, а також тиск на місцеве населення.