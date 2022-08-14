ЗСУ вже 172 дні обороняють рідну землю. Про головні події дня читайте у матеріалі 24 каналу.

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05:53 ЗСУ продовжують ефективно працювати на Півдні України. Так, за минулу добу нашим військовим вдалось позбавити ворога опорних пунктів, а також техніки. Серед втрат загарбника:

15 окупантів,

1 танк Т-72

4 одиниці броньованої та автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів.

05:41 Тим часом в Інституті з вивчення війни наголошують на проблемах, з якими стикнулись вороги на Херсонщині. Аналітики зазначають, що у ворога не залишилось мостів, які він міг би використовувати для перекидання техніки та зброї.

05:09 російські військові продовжують тероризувати Миколаїв. В ОК "Південь" зазначили, що 13 серпня ворог поцілив у будинки, а також порт міста. Відомо про одного пораненого.

04:29 13 серпня в Єрусалимі стався теракт. Невідомий чоловік обстріляв автобус, що стояв поблизу Стіни плачу. Відомо, що щонайменше семеро людей зазнали поранень. Сам нападник з місця злочину втік.

03:28 В Україні продовжують ефективно знищувати ворогів. Так, до лав "двохсотих" уже відправили понад 200 російських в'язнів. Перед відправленням на війну їх завербувала ПВК "Вагнера".

03:12 Ворог продовжує обстрілювати Нікополь. По ньому окупанти відкрили вогонь зі ствольної артилерії.

01:37 У ніч проти 14 серпня вибухи пролунали на Херсонщині. Є ймовірність, що ЗСУ вкотре влучили в Антонівський міст. Місцеві телеграм-канали повідомляють, що під час однієї з атак 4 ракети атакували лівий берег Дніпра. Саме там і розташована переправа.

01:31 Неспокійною була ніч для мешканців Харкова й області. Відразу після оголошення повітряної тривоги лунали вибухи. Мешканці повідомляють про "прильоти".

01:21 Колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького помітили у центрі Відня. Нагадаємо, що він заочно заарештований, але все ще не екстрадований з Австрії до нашої держави.

00:09 Журналісти The New York Times розповіли, що надання міжнародними партнерами зброї може допомогти Україні переломити хід війни. Передовсім оглядачів вразила влучна й ефективна робота по складах з боєкомплектом ворога. Крім того, ЗСУ роблять умови для ворога настільки нестерпними, що той відступає ще до початку контрнаступу.