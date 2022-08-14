ВСУ уже 172 дня обороняют родную землю. О главных событиях дня читайте в материале 24 канала.

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05:53 ВСУ продолжают эффективно работать на Юге Украины. За прошедшие сутки нашим военным удалось лишить врага опорных пунктов, а также техники. Среди потерь захватчика:

15 оккупантов,

1 танк Т-72,

4 единицы бронированной и автомобильной техники,

2 склада боеприпасов.

05:41 Тем временем в Институте по изучению войны подчеркивают проблемы, с которыми столкнулись враги на Херсонщине. Аналитики отмечают, что у врага не осталось мостов, которые он мог бы использовать для перебрасывания техники и оружия.

05:09 российские военные продолжают терроризировать Николаев. В ОК "Юг" отметили, что 13 августа враг попал в дома, а также порт города. Известно об одном раненом.

04:29 13 августа в Иерусалиме произошел теракт. Неизвестный мужчина обстрелял автобус, стоявший у Стены плача. Известно, что по меньшей мере семь человек получили ранения. Сам нападающий с места преступления скрылся.

03:28 В Украине продолжают эффективно уничтожать врагов. Так, в ряды "двухсотых" уже отправили более 200 российских узников. Перед отправкой на войну их завербовала ЧВК "Вагнера".

03:12 Враг продолжает обстреливать Никополь. По нему оккупанты открыли огонь из ствольной артиллерии.

01:37 В ночь на 14 августа взрывы прогремели на Херсонщине. Есть вероятность, что ВСУ в очередной раз попали в Антоновский мост. Местные телеграм-каналы сообщают, что во время одной из атак 4 ракеты атаковали левый берег Днепра. Именно там и расположена переправа.

01:31 Беспокойной была ночь для жителей Харькова и области. Сразу после объявления воздушной тревоги раздавались взрывы. Жители сообщают о "прилетах".

01:21 Бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий был замечен в центре Вены. Напомним, что он заочно арестован, но все еще не экстрадирован из Австрии в наше государство.

00:09 Журналисты The New York Times рассказали, что предоставление международными партнерами оружия может помочь Украине переломить ход войны. Прежде всего обозревателей поразила точная и эффективная работа по складам с боекомплектом врага. Кроме того, ВСУ делают условия для врага настолько невыносимыми, что тот отступает еще до начала контрнаступления.