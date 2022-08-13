Ще один день наближає Україну до перемоги. 24 канал зібрав найголовнішу інформацію про ситуацію на фронті.

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05:52 У Міноборони Великої Британії озвучили наслідки вибухів на аеродромі "Саки" у Новофедорівці. У відомстві зауважили, що це негативно вплинуло на стан чорноморського флоту країни-агресорки. Боєздатність останнього суттєво знизилась.

04:49 Невдовзі може відбутись зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Як розповідають журналісти, вона буде першою на рівні президентів.

04:46 Дружина командира "Редіса" Катерина Прокопенко в інтерв'ю 24 каналу прокоментувала теракт в Оленівці. Вона наголосила, що російські загарбники продовжують зачищати сліди. Самі ж тіла загиблих ворог вивозить у невідомому напрямку. Тим часом міжнародні організації не роблять нічого, щоб отримати правдиву інформацію щодо злочинних дій окупантів.

03:42 В ОК "Південь" розповіли, якою була минула доба у регіоні. У відомстві зауважили, що російські бійці намагались з усіх сил атакувати як з танків, так і авіації позиції ЗСУ. Водночас не минулось і без втрат ворога:

46 окупантів;

15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки.

01:51 У багатьох областях України пролунали повітряні тривоги. Під час цього у Харкові та Дніпрі почули вибухи.

01:28 Українські військові влучили в автомобільний міст дамби Нової Каховки. Об'єкт, яким зараз активно користується ворог, виведений з ладу. У ЗСУ вже підтвердили, що відповідна атака – справа рук наших захисників, спрямована на порушення логістики окупантів.

00:37 На Київщині у лісі знайшли тіло розстріляного російськими військовими українця. Його виявили поблизу узбіччя дороги Блиставиця – Здвижівка. За попередніми даними, жертвою ворога став 58-річний Олег Кончаковський.

00:07 Аналітики у Пентагоні оцінили втрати росіян від вибухів на аеродромі "Саки" у Новофедорівці. Мовиться про винищувачі, винищувачі-бомбардувальники, літаки-розвідники, а також кілька складів боєприпасів.