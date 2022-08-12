Найголовніші події 12 серпня зібрали в матеріалі 24 каналу. Про те, що відбувається на фронті, у політиці та дипломатії – читайте нижче.

До теми росія не може вам нічого протиставити, – Зеленський звернувся до українців

06:19 В Україні судитимуть російського військового, який розстріляв мирного жителя на Київщині. Снайпер окупантів у лютому 2022 року вбив чоловіка у селі Перемога.

05:14 Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що війна втратить популярність в росії, якщо окупанти втратять одне з захоплених міст. Щодо звільнення Херсона, то за один місяць – це малоймовірно, більше реально – за два.

03:27 У ніч проти 12 серпня росіяни знову атакували Харків. Мер міста Ігор Терехов повідомив про щонайменше 5 вибухів. Постраждали Слобідський, Київський та Новобаварський райони міста.

02:09 На Півдні ворог намагався атакувати українські позиції, використовуючи авіацію. Внаслідок удару "Смерчем" по Березнегуватому був поранений місцевий житель.

01:21 Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, щоб виїхати з окупованого міста потрібно чекати 3 – 5 місяців у черзі. Практично весь цей час людям необхідно перебувати в фільтраційних таборах. Літні люди можуть потрапити на підконтрольну Україні територію без черги, проте дорога займає до 5 діб.

01:13 Під час засідання Радбезу ООН голова МАГАТЕ Рафаель Ґроссі повідомив, що особисто хоче очолити делегацію для відвідин Запорізької АЕС. Проте це можливо лише у випадку, коли буде налагоджена співпраця організації з обома сторонами конфлікту.