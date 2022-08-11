Президент пояснив, що це ще один формат для продовження зустрічей на авіабазі "Рамштайн". Раніше Зеленський пояснював, що саме втрати ворога наближають кінець війни.

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Зеленський пояснив, що росія вкотре пробила дно

Коментуючи роботу Конференції донорів у Копенгагені, президент пояснив, що це формат про довгострокову підтримку. Мовиться про зброю, боєприпаси, тренування військових, розмінування, відновлення на звільненій території.

Президент розповів перші результати Конференції – Данія одразу після відкриття зустрічі оголосила про новий пакет підтримки України на 110 мільйонів євро. Загалом конференція зібрала за 11 серпня 1,5 мільярда євро, які витратять на виробництво життєво необхідних боєприпасів.

Додав на Конференції, що всім потрібно діяти значно швидше й жорсткіше. Адже знову були "прильоти" російських снарядів в безпосередній близькості від об'єктів Запорізької АЕС.

росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму. Ніхто більше не використовував атомну станцію так очевидно для погроз усьому світу та для висування якихось умов,

– запевнив президент.

Володимир Зеленський також додав, що абсолютно всі у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької атомної станції.

Не час для гучних заяв, – Зеленський до тих, хто публічно розкриває оборонні плани України

Загальне правило просте: війна – це точно не час для марнославства й гучності заяв. Що менше конкретних деталей ви озвучите про наші оборонні плани, то краще буде для реалізації цих оборонних планів,

– пояснив президент.

Додав, якщо хтось хоче залишити по собі гучні заголовки – це безвідповідальна справа. Якщо ж хоче перемоги – це інша справа.

"…Ви маєте відчувати свою відповідальність за кожне сказане слово про те, до чого готується наша держава в обороні чи в контрнаступах", – запевнив Зеленський.

Важливі тези президента:

відбулася розмова в постійному форматі "Єрмак, Салліван, Залужний, Міллі";

зустрівся сьогодні із шефом Хосе Андресом, засновником міжнародної гуманітарної організації World Central Kitchen, який понад 10 років годує людей у країнах, які стали жертвами війни чи стихійного лиха;

подякував усім, хто допомагає українським переселенцям.

Володимир Зеленський анонсував багато подій і міжнародних, і внутрішньодержавних.

"Робимо все, щоб у наших захисників була надійна опора на політичному, на дипломатичному, економічному, гуманітарному та всіх інших рівнях", – пообіцяв Зеленський.

Звернення Зеленського за 11 серпня: відео