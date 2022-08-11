Президент объяснил, что это еще один формат для продления встреч на авиабазе "Рамштайн". Ранее Зеленский говорил, что именно потери врага приближают конец войны .

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Зеленский подчеркнул, что россия в очередной раз пробила дно

Комментируя работу Конференции доноров в Копенгагене, президент объяснил, что это формат долгосрочной поддержки. Речь об оружии, боеприпасах, тренировках военных, разминировании, восстановлении на освобожденной территории.

Президент рассказал первые результаты Конференции – Дания сразу после открытия встречи объявила о новом пакете поддержки Украины на 110 миллионов евро. В целом конференция собрала за 11 августа 1,5 миллиарда евро, которые потратят на производство жизненно необходимых боеприпасов.

Добавил на Конференции, что всем нужно действовать гораздо быстрее и жестче. Ведь снова были прилеты российских снарядов в непосредственной близости от объектов Запорожской АЭС.

россия в который раз пробила дно в мировой истории терроризма. Никто больше не использовал атомную станцию ​​так очевидно для угроз всему миру и для выдвижения каких-то условий,

– заверил президент.

Владимир Зеленский также добавил, что абсолютно все в мире должны немедленно реагировать, чтобы выгнать оккупантов с территории Запорожской атомной станции.

Не время для громких заявлений, – Зеленский к тем, кто публично раскрывает оборонные планы Украины

Общее правило простое: война – это точно не время для тщеславия и громкости заявлений. Чем меньше конкретных деталей вы озвучите о наших оборонных планах, тем лучше будет для реализации этих оборонных планов,

– сказал президент.

Добавил, если кто-то хочет оставить после себя громкие заголовки – это безответственное дело. Если же хочет победы – это другое дело.

"…Вы должны чувствовать свою ответственность за каждое произнесенное слово о том, к чему готовится наше государство в обороне или в контрнаступлениях", – заверил Зеленский.

Важные тезисы президента:

состоялся разговор в постоянном формате "Ермак, Салливан, Залужный, Милли";

встретился сегодня с шефом Хосе Андресом, основателем международной гуманитарной организации World Central Kitchen, которая более 10 лет кормит людей в странах, ставших жертвами войны или стихийного бедствия;

поблагодарил всех, кто помогает украинским переселенцам.

Владимир Зеленский анонсировал много событий и международных, и внутригосударственных.

"Делаем все, чтобы у наших защитников была надежная опора на политическом, дипломатическом, экономическом, гуманитарном и всех других уровнях", – пообещал Зеленский.

Обращение Зеленского за 11 августа: видео