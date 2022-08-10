Такое мнение высказал Зеленский 10 августа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента за этот день .

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Призвал защитников думать только об одном

Глава государства акцентировал, что сейчас главный вопрос для украинцев – "когда закончится война?". Сейчас уже звучали многие разные прогнозы, однако, по его мнению, вопрос о времени на самом деле зависит от вопроса о потерях, понесенных россией. "Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украине", – сказал президент. Он призвал об этом думать всем, кто защищает наше государство и помогает Украине.

Только за одни минувшие сутки оккупанты потеряли 10 боевых самолетов: девять в Крыму и еще один – на Запорожском направлении. Есть у оккупантов и новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов,

– акцентировал глава Украины.

Он добавил, если почти 43 тысячи погибших русских солдат не убеждают российское руководство искать, как выйти из войны, то нужно больше бороться.