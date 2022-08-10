Таку думку висловив Володимир Зеленський 10 серпня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення президента за цей день.

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Закликав захисників думати лише про одне

Глава держави акцентував, що зараз головним питанням для українців є "коли закінчиться війна?". Наразі вже лунали багато різних прогнозів, проте, на його думку, питання про час насправді залежить від питання про втрати, яких зазнає росія. "Що більше буде втрат в окупантів, то швидше ми зможемо звільнити нашу землю й гарантувати безпеку Україні", – сказав президент. Він закликав про це думати всім, хто захищає нашу державу й допомагає Україні.

Тільки за одну минулу добу окупанти втратили 10 бойових літаків: дев'ять у Криму і ще один – на Запорізькому напрямку. Є в окупантів і нові втрати бронетехніки, складів з боєприпасами, логістичних маршрутів,

– акцентував очільник України.

Він додав, якщо майже 43 тисячі загиблих російських солдатів не переконують російське керівництво шукати, як вийти з війни, то , потрібно більше боротися.

Звернення Володимира Зеленського за 10 серпня: дивіться відео