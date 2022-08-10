Саме ці літаки бомбардували та випускали ракети повітряного базування по містах та селах України, зокрема Півдня. Про це 24 каналу розказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

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Що відомо про військовий аеродром "Саки"

За її словами військовий аеродром "Саки", звідки й лунали вибухи, є доволі відомим. На ньому є спеціальний майданчик для відпрацювання посадки літаків на авіаносець зі спеціальним гаком. Там льотчики тренувалися фіксуватися.

Наталія Гуменюк підкреслила, що це – потужна база, яка іншого призначення, окрім як військового, не мала.

Якщо когось і дістала кара небесна, то вони отримали по заслугах,

– переконана вона.

В ОК "Південь" сподіваються, що знищення 9 літаків зможе дещо полегшити ситуацію в повітрі. Разом з тим, потрібно усвідомлювати, що після таких втрат ворог може зажадати помсти або ж компенсації, і використовувати іншу авіацію, зокрема стратегічну, для завдання авіаційних та ракетних ударів.

"Тому закликаємо усіх бути уважними до сигналів повітряної тривоги", – наголосила Гуменюк.