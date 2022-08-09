На базі російських окупантів поблизу міста Саки у тимчасово окупованому Криму лунають шалені вибухи. МІсцеві панікують, а росіяни гарячково видають одну брехню за іншою, сподіваючись применшити масштаби серйозності вибухів.

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Шалено влучний удар міг бути здійснений з української зброї

У мережі одразу почали лунати припущення, що партнери таки надали ЗСУ ракети для пострілів великої дальності. Втім, є ще одна версія щодо зброї, завдяки якій у Криму сталася "бавовна".

Видання New York Times з посиланням на високопоставленого українського військового чиновника, ефективна атака по базі росіян біля міста Саки – це заслуга воїнів ЗСУ. Їм вдалося вдарити по базі росіян, з якої вони часто завдавали ударів на Півдні.

Він також додав, що такого прицільного удару вдалося завдати, застосовуючи виключно українську зброю. Про її тип та характеристики він розповідати не став.

Експерти гадають, яку саме зброю застосували ЗСУ, адже здійснити такий дальній постріл можна далеко не з всіх комплексів. Дехто припускає, що могла діяти українська авіація, але тоді виникає питання, як їх могла пропустити протиповітряна оборона окупантів. Також вони переконані, що удар по Криму є яскравою ілюстрацією успіхів ЗСУ.

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