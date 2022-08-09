Про це заявив так званий "глава" Криму сергій аксьонов. Каже, що це виключно "профілактичний захід". Його заяву поширили російські ЗМІ, передає 24 канал.

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Обрали символічну дату

"Жовтий" рівень діє від 20:00 9 серпня. До речі, дату завершення обрали символічну – 24 серпня, коли Україна відзначає День Незалежності.

За словами окупантів цей "режим" діятиме на території Армянська, Джанкоя, Красноперекопська, Джанкойського та Красноперекопського районів. Зокрема, на об'єктах інфраструктури, ЖКГ, охорони здоров'я і так далі.

Що відомо про вибухи в Криму

На аеродромі у Новофедорівці, що в Сакському районі, пролунали вибухи. У міноборони росії говорили про "здетонування боєприпасів". Вигадували, нібито постраждалих немає, а техніка непошкоджена.

Потім аксьонов заявив, що 5 людей таки зазнали поранення, а одна особа нібито загинула.

Загарбники відгородили місце вибуху на 5 кілометрів. В'їзд до Новофедорівки закрили.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр попередила, що факт пожежі може бути використаний країною-терористом в інформаційній війні.

Видання New York Times, посилаючись на високопоставленого українського військового чиновника, стверджує, що ефективна атака по базі росіян – це заслуга ЗСУ.

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