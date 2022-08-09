Об этом заявил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. Говорит, что это исключительно "профилактическая мера". Его заявление было распространено российскими СМИ, передает 24 канал.

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Выбрали символическую дату

"Желтый" уровень действует с 20:00 9 августа. Кстати, дату завершения выбрали символическую – 24 августа, когда Украина отмечает День Независимости.

По словам кафиров этот "режим" будет действовать на территории Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, Джанкойского и Красноперекопского районов. В частности, на объектах инфраструктуры, ЖКХ, здравоохранении и так далее.

Что известно о взрывах в Крыму

На аэродроме в Новофедоровке в Сакском районе раздались взрывы. В минобороны россии говорили о "сдетонировании боеприпасов". Сочиняли, будто пострадавших нет, а техника невредима.

Затем Аксенов заявил, что 5 человек получили ранения, а один человек якобы погиб.

Захватчики оградили место взрыва на 5 километров. Въезд в Новофедоровку закрыли.

Заместитель министра обороны Анна Маляр предупредила , что факт пожара может быть использован страной-террористом в информационной войне.

Издание New York Times, ссылаясь на высокопоставленного украинского военного чиновника, утверждает, что эффективная атака по базе россиян – заслуга ВСУ.

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