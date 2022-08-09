В то же время, причастность Украины к взрыву представительница оборонного ведомства пока не подтвердила.

Поскольку российские оккупационные власти Крыма выдумывали чушь о возгорании и пожаре на аэродроме, Маляр иронически заметила, что Минобороны Украины не может установить причину возгорания. Она также напомнила россиянам, что курить в неустановленных местах нельзя, а правила пожарной безопасности следует соблюдать.

Факт пожара может использоваться страной-террористом в информационной войне. Не исключаем, что оккупанты "случайно" найдут какие-то характерные "шеврон", "визитку" или даже "ДНК". Примечательно, что одежда из хлопка очень гигиеническая,

– отметила Маляр.

Она призвала украинцев сохранять спокойствие и верить нашим Вооруженным Силам.