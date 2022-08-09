Взрывы раздались возле Новофедоровки. Там уже появились пробки из машин, ведь туристы массово бегут с места событий, передает 24 канал.

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Паника в Крыму

Так, на дорогах – колонны из автомобилей. Вокруг видны облака черного дыма. Кроме того, очевидцы публикуют новые кадры взрыва. Людей на пляже просят прятаться в укрытия.

Испуганные туристы на фоне говорят, что "надо сваливать".

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Похоже, туристический сезон в оккупированном Крыму таки не удался. После взрывов пляжи вообще опустели. Со стороны Евпатории следуют колонны машин экстренных служб.

Туристы бегут из Крыма / видео содержит нецензурную лексику:

Что известно о взрывах в Крыму

Взрывы возле Новофедоровки прозвучали около 15:50. Местные сообщали сначала о 6 – 7 громких звуках, а затем о 15.

Журналисты писали о 2 пострадавших.

Причины взрывов неизвестны. Утверждали, будто детонировали боеприпасы.

К слову, возле Новофедоровки расположен военный аэродром, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, которые атаковали Юг Украины.

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