Вибухи пролунали біля Новофедорівки. Там вже з'явились затори із машин, адже туристи масово тікають з місця подій, передає 24 канал.

До теми Біля авіабази росіян у Криму пролунали потужні вибухи

Паніка в Криму

Так, на дорогах – колони з автівок. Довкола видно хмари чорного диму. Крім того, очевидці публікують нові кадри вибуху. Людей на пляжі людей просять ховатися в укриття.

Перелякані туристи на фоні говорять, що "треба звалювати".

У Криму – паніка після вибухів: дивіться відео

Схоже, туристичний сезон в окупованому Криму таки не вдався. Після вибухів пляжі взагалі спорожніли. З боку Євпаторії прямують колони машин екстрених служб.

Туристи тікають з Криму / відео містить нецензурну лексику:

Що відомо про вибухи у Криму

Вибухи біля Новофедорівки пролунали близько 15:50. Місцеві повідомляли спочатку про 6 – 7 гучних звуків, а потім про 15.

Журналісти писали про 2 постраждалих.

Причини вибухів невідомі. Стверджували, неначебто детонували боєприпаси.

До слова, біля Новофедорівки розташований військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники, які атакували Південь України.

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