Кримський міст буде вражено, коли буде таке завдання
Про це у твітері написав секретар РНБО Олексій Данілов. Він зазначив, що Кримський міст, як й інші об'єкти військової інфраструктури будуть вражені, коли буде необхідність, спроможність і завдання.
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Також секретар РНБО запевнив, що плани росії щодо псевдореферендумів на окупованих територіях 11 вересня нікого не дивують. Данілов наголосив, що завдання України – зламати плани ворога.
росія тим часом активізувалася у районі Кримського мосту
- Кримський міст має стратегічне значення у війні, оскільки росія перекидає ним свої війська на територію України. Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголосив, що міст через Керчинську протоку точно буде знищений.
- В українській розвідці вже потролили росію, що мають технічну документацію Кримського мосту. Також генерал-майор Дмитро Марченко інформував, що після отримання західної зброї Кримський міст став ціллю номер один.
- На тлі попереджень про "жест доброї волі" у росії почали проводити навчання щодо оборони мосту й навіть спричинили там ДТП. Також у районі Кримського мосту фіксували великі хмари диму.
- Загроза знищення Кримського мосту очікувано викликала істерику в політичних колах росії. Голова російського комітету із конституційного законодавства та держбудівництва андрєй клішас заявив, що потрібно "денацифікувати" всю Україну.
- У ВМС ЗС України інформували, що росія продовжує зосереджувати зусилля на охороні й обороні окупованого Криму з морського напрямку. Повідомлялося про проведення з боку росіян заходів бойової підготовки в районі Керченської протоки щодо охорони та оборони Кримського мосту.
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