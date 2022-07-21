Нагадаємо, що міністр оборони Олексій Резніков вкотре наголосив міжнародним партнерам про цілі України. Він підкреслив, що з допомогою далекобійних ракет ЗСУ не битимуть з ракетних установок HIMARS по території росії та білорусі. Для нас надзвичайно важливо відвойовувати свої території, захоплені ворогом. Тож наша публікація має радше сатиричний характер.

Читайте також Це лише початок, – військовий оглядач відповів, яких проблем наробили HIMARS окупантам

Наразі Україні поставляють ракетні установки з високоточними снарядами GMLRS. Вони здатні влучати в ціль на відстані до 80 кілометрів. А тепер уявіть, що арсенал поповнять боєприпасами, чия ефективна відстань ураження – до 300 кілометрів. От ми зробили це та припустили, по яких об'єктах ЗСУ повинні бити у першу чергу.

Дисклеймер. Усі збіги з реальними майбутніми атаками ЗСУ – лише збіги. Та й узагалі, окупанти постійно забувають гасити сигарети та граються з сірниками на складах, що ми всіляко заохочуємо. Так тримати!

HIMARS допомагають ЗСУ

Якщо ж серйозно, то Україна продовжує отримувати озброєння від міжнародних партнерів. Упродовж понад чотирьох місяців повномасштабної війни наші військові продемонстрували всю свою міць та незламність. А також високий професіоналізм, що особливо цінують міністри оборони у низці країн світу. Тож хоч нас і забезпечують зброєю для оборони, вона має неабиякий потенціал знищувати ворога.

Зокрема ті ж ракетні установки HIMARS, про які ми поговоримо далі. Нагадаємо, що це високомобільна артилерійська ракетна система. Яку особливо полюбили військові по всьому світу саме завдяки можливості швидко пересуватись та блискавично вражати позиції ворога. Для останніх найгірше те, що її використовують для застосування тактики "стріляй-і-тікай". Коли за лічені хвилини здійснена атака, а після цього від HIMARS і слід охолов.

До теми У росіян паніка: за тиждень HIMARS завдали 50 ударів без жодного промаху, – Арестович

Вам слід запам'ятати три цифри:

Підготовка до стрільби – 60 секунд;

Максимальна швидкість руху – до 85 кілометрів на годину на трасі;

Максимальна дальність ураження – до 300 кілометрів, якщо використовувати ракети MGM-140 ATACMS.

Наразі нам лише бракує закрити питання з третім пунктом. Він може мати вирішальне значення у війні проти росії. Точніше, допомогти не лише вибити ворога, а й повернути території, які він захопив як під час повномасштабного вторгнення, так і до цього.

Далекобійні ракети можуть врятувати тисячі життів

Лише упродовж минулого тижня ворог здійснив низку терористичних актів на території України. Кожен у нашій державі оплакував жертв ракетного удару по Вінниці. Кожен щодня переживає за Миколаїв, Харків, Дніпро, Одесу й інші міста та села.

За ці дні ворог забрав життя у кількох десятків українців. А в той час мешканці росії тішились і пишались своїми бійцями-терористами. Ось лише кілька коментарів:

"подарунок від усіх росіян від наших військових до п'ятниці. Треба відзначати";

"краса";

"супер";

"люблю на таке дивитися";

"укатайте їх всіх";

"за 8 вінницьких трупів я зараз відкрию пляшечку шампанського";

"такі атаки мають бути кожну годину";

"слава путіну";

"за Нову Каховку".

Це вам коротеньке нагадування про те, що винен абсолютно кожен росіянин. А не лише путін, військове командування, а також самі бійці армії країни-агресорки.

І саме тому нам надзвичайно важливо мати на озброєнні далекобійні ракети в парі з HIMARS. Така "колаборація" може врятувати сотні, а то й тисячі життів. Зокрема на тимчасово окупованих територіях. Адже ми достеменно не знаємо, з якими жахами стикаються запоріжці та херсонці.

Нагадуємо, що ЗСУ ніколи не б'ють по мирних мешканцях. Саме з цією метою наші військові прохають людей виїжджати з гарячих точок, а також тимчасово окупованих територій. Адже ми вже неодноразово зіткнулись з тим, що для ворога українці – живий щит. А ми ж то цінуємо абсолютно кожне життя наших громадян. Для нас людське життя – найвища цінність!

На окупантах тестують демоверсію

Нагадаємо, що наразі Україні не надають ракет, які б могли бити на відстань до 300 кілометрів. Тож будемо вважати, що окупантам дещо пощастило. У них демоверсія ударів, які можуть здійснювати ЗСУ за допомогою HIMARS. Але і від цього ворогам шалено палає. Це при тому, що наша держава отримала станом на зараз усього 9 таких установок, а до кінця липня їх буде 12.

Актуально Україна веде переговори зі США про постачання ракет до HIMARS, що здатні бити на 300 кілометрів

Наразі ми можемо бити лише на відстані до 80 кілометрів. Але й цього більш ніж достатньо. Якщо враховувати, що ворожа артилерія здатна атакувати на відстань до 50 кілометрів, то це вже добряче розв'язує нам руки. Ба більше, за минулі кілька тижнів ми вже неабияк насипали ворогові, що надихнуло замислюватись над наданням Україні саме далекобійних снарядів. А нам це дозволило трішки пофантазувати на тему того, куди б ми били у першу чергу.

А тепер уявімо, що по всій лінії фронту стоять безліч установок HIMARS. І всі вони оснащені ракетами MGM-140 ATACMS. Куди б ви хотіли, щоб ЗСУ вдарили у першу чергу? Проголосувати ви матимете можливість у кінці матеріалу. А поки гайда разом ознайомлюватись з можливими мішенями.

Важливо! Оскільки ці ракети б'ють до 300 кілометрів, то наші цілі мають бути на відстані не більшій за 250 кілометрів від лінії фронту. Це дозволить і HIMARS залишити ціленькими, і ворога ліквідувати.



За допомогою далекобійних ракет можна влучити у низку цілей / Колаж 24 каналу

Кримський міст і ще кілька об'єктів, які можливо знищити

1. Кримський міст

Це, мабуть, найбільш обговорюваний об'єкт, який хочуть знищити не лише українські військові, а й наші міжнародні партнери. Хоч про це напряму і не кажуть, але натяки про це лунають від очільників багатьох оборонних відомств. І на це є всі підстави. Передовсім слід розуміти, що півострів Крим окупований російськими військовими. Тож, по суті, він – частина України. А це означає, що ми маємо цілковите право розпоряджатись ним так, як самі захочемо.



Кримський міст давно пора прибрати / Скриншот deepstatemap

росіян у цьому випадку можна порівняти з тими паскудними сусідами, які вирішили зіпсувати фасад будинку. Для цього вони вліпили на нього моторошний балкон – у нашому випадку Кримський міст – і дуже тим пишаються. Тож яка наша задача? Правильно, демонтувати це неподобство. Що й потрібно зробити першочергово.

Нагадаємо, що Кримський міст – стратегічно важливий об'єкт для росіян. Вони його використовують для завезення на півострів як живої сили, так і техніки. Тож пора дати з цим раду!

До слова Україна може знищити кремль, атакуючи Кримський міст "Гарпунами", – екскомандувач НАТО

2. Севастопольська військово-морська база вмф росії

Ми щоденно нагадуємо вам про загрози ракетних ударів з акваторії Чорного моря. А хотілося б зробити все для того, щоб позбутись небезпеки з цього напрямку. Для цього, наприклад, з Одеси можна випустити кілька ракет по військово-морській базі, що в Севастополі. По-перше, це ще більше нажахає росіян, які й так втікають з тимчасово окупованого Криму. По-друге, це може врятувати десятки життів українців, які на Півдні щоденно потерпають від обстрілів.



Морський флот окупантів зазнає чималих втрат / Скриншот deepstatemap

Якщо ж ще й вдасться накоїти лиха з ворожими суднами – а вони розташовані значно ближче – взагалі буде щастя. Ви ж пам'ятаєте крейсер "Москва", збитий українськими ракетами "Нептун". Ми були б не проти, якби човни окупантів повторювали його подвиг один за одним.

3. Авіабази росіян

Останнім часом ворог не надто охоче залітає на територію України з допомогою літаків і гелікоптерів. На це є вагомі причини, адже наші військові майстерно "приземляють" повітряні судна окупантів. Але було б доволі не зле, якби ми мали можливість позбавити їх ще й баз для вильотів і ремонту. Завдати, так би мовити, трохи клопоту. Ви ж пам'ятаєте, що проблеми з логістикою роблять росіян слабшими, наближаючи нас до перемоги.

Ми були б не проти, якби ЗСУ ліквідували, наприклад, аеродроми Морозовськ, Таганрог-центр і Ростов-центр у Ростовській області. Не зайвим було б знищення Єйська у Краснодарському краю, а також аеродромів Джанкой і Бальбек, що в тимчасово окупованому Криму.



Ворог не зможе використовувати ці аеродроми / Скриншот deepstatemap

Особливо актуальними, хоч і не поблизу лінії фронту, залишаються аеродроми у білорусі. Пора на терті пляцки – себто до плоскості з рівномірною скоринкою – перетворити аеродроми Мачулищі, Барановичі та Ліду. Надто вже звідти дошкуляє нам ворог.



Аеродроми у білорусі зачекались на HIMARS / Скриншот deepstatemap

4. Військові полігони

Оскільки мобілізація в росії продовжується, то ворог активно використовує полігони поблизу кордонів з Україною. Ясна річ, що зараз у нас немає необхідної зброї для їхнього знищення, але завдяки тим же ракетам можна влаштувати справжні вечірки для окупантів. Феєрверки гарантовані.

Наприклад, можна вгатити по Кузьмінському полігоні, що у Ростові-на-Дону. Цікаво, що 28 квітня 2015 року російські загарбники вже влаштовували там репетицію. Тоді на території вибухнув боєкомплект САУ. Що тоді ворог не міг опанувати сірники, що зараз не зможе. А ми йому у цьому допоможемо.

Подібна доля може спіткати, наприклад, Кадамоський і Каменськ-Шахтинський полігони, а також військовий об'єкт у Богучарах.

5. Палац путіна у Геленджику

Мабуть, не існує людини, яка б бодай раз не чула про палац путіна у Геленджику. Розкішний маєток стоїть на горі з видом на Чорне море. Ідеальний варіант відпочинку для старого маразматика. І хоч у нинішніх умовах ми не зможемо до нього дістатись, та є шанс вдарити по самолюбству диктатора після звільнення, наприклад, Запорізької області. Тоді можна буде відправити путіну ящик "черешень" з Мелітополя.

Погодьтесь, вкрай епічно буде знищити палац диктатора ракетою за кілька мільйонів доларів. Особливо якщо враховувати, що він обійшовся путіну у понад мільярд євро.



Знищити путінський палац у Геленджику можна з Мелітополя / Скриншот deepstatemap

Бонус: кремль

Ми, як і ви, дуже хотіли б побачити яскраві феєрверки на красній площі. На жаль, для цього знадобиться якась ще крутіша зброя. Але ми не виключаємо, що і її нам нададуть. Просто запасіться терпінням. Але, задля справедливості, нам би хотілось знищити кремль уже тоді, коли у нього помістять самого путіна. А то буде якесь переведення ракет, якщо чесно.



Куди б ви спрямували ракету, якби керували HIMARS / Колаж 24 каналу

Що ж стосується базових боєприпасів, які нам уже надають разом з HIMARS, то їх ми залюбки використовуватимемо надалі задля звільнення України від окупантів. Нагадаємо, що кожен знищений ворожий склад неабияк сковує рухи ворога. Це ми вже бачимо на Донеччині, де російські загарбники ніяк не можуть втілити в життя заплановане. І не зможуть!

Пройдіть опитування!

Ми на початку матеріалу говорили, що на вас очікує певна інтерактивність. Уявіть, що саме ви керуєте ракетною установкою. І від вас залежить, яка ворожа ціль перетвориться на руїни. Що ви оберете?